CCOO alerta del colapso en la limpieza de Algeciras: "Medio centenar de puestos sin cubrir mientras las barriadas se quedan sin servicio"

La limpieza viaria de Algeciras atraviesa una crisis de personal que está dejando a las barriadas de la ciudad en una situación de abandono. CCOO ha denunciado este viernes que la plantilla de Algesa ha menguado drásticamente sin que la empresa esté cubriendo las vacantes, mientras las zonas a limpiar han aumentado considerablemente en toda la ciudad.

La situación ha llegado a un punto crítico: la empresa está retirando trabajadores de los distritos de barrido en las barriadas algecireñas para trasladarlos temporalmente al centro urbano. Esta medida, según denuncia el sindicato, genera un efecto dominó devastador: las barriadas quedan desatendidas y acumulan basura, y cuando los operarios regresan a sus zonas habituales se encuentran con una carga de trabajo desbordante que repercute directamente en su salud.

Cerca de 50 puestos amortizados y sin cubrir

"Cerca del medio centenar de puestos de trabajo son los que desde CCOO calculamos que se han amortizado en la limpieza viaria y que deberían estar cubiertos a día de hoy", ha afirmado Miguel Páramo, responsable comarcal de CCOO del Hábitat. Según el sindicato, la plantilla se ha reducido considerablemente debido a jubilaciones, incapacidades y otras situaciones que han dejado vacantes sin cubrir por parte de la empresa.

Esta merma de personal contrasta con el aumento de las zonas de limpieza en la ciudad, lo que ha multiplicado la carga de trabajo que deben soportar los empleados actuales. El sindicato advierte que esta situación no solo afecta a la calidad del servicio público, sino que pone en riesgo la salud laboral de los trabajadores.

El Ayuntamiento no da respuesta

CCOO ha recordado que ya trasladó estas problemáticas al concejal delegado de Limpieza, Vicente Palomares, hace varios meses en una reunión en la que el edil se comprometió a realizar gestiones y convocar un nuevo encuentro. Sin embargo, el sindicato denuncia que esa reunión nunca se ha producido y siguen sin obtener respuestas.

"Está claro que estamos ante una situación insostenible en relación a la carga de trabajo que están soportando las personas trabajadoras de Algesa. Eliminar zonas de limpieza para trasladarlas a zonas más céntricas abandonando la limpieza de barriadas es un despropósito, cuando la solución pasa por cubrir todas las vacantes que se vienen produciendo en la empresa", concluyó Páramo.

El sindicato reclama una solución urgente que pase por la cobertura inmediata de todos los puestos vacantes para garantizar un servicio digno en toda la ciudad y condiciones laborales adecuadas para los trabajadores de la limpieza viaria.