Toni Martín (PP): "La denuncia contra Landaluce es un intento del PSOE de crear una cortina de humo"

El portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha enmarcado este miércoles la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por acoso sexual, entre otros posibles delitos, en "un intento de convertirlo en una cortina de humo".

Martín se ha pronunciado así en rueda de prensa después de que los socialistas hayan denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo al también senador del PP "por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, acoso sexual y abuso sexual".

"Todo el mundo tiene derecho a iniciar los trámites judiciales que considere, pero si desde febrero vienen diciendo que se iban a ir a los tribunales, qué curioso que se vayan el mismo día que un tsunami de sospechas de acoso a las mujeres del PSOE se les está llevando por delante", ha argumentado el portavoz del PP.

Respecto a la renuncia de Landaluce a la militancia en el PP -aunque se mantiene al frente de la alcaldía de Algeciras-, Martín ha dicho que no le consta que el partido se lo haya pedido. "Muchas veces, la mejor estrategia para uno poder defenderse es abandonar el cargo y poder defenderse desde fuera, si lo ha considerado lo adecuado me parece perfecto", ha sentenciado.

Ha insistido en que este año está siendo "complicado" para el PSOE en "materia de excesos, acoso y violencia contra la mujer" y ha enumerado "desde el caso Koldo y Ábalos a Tito Berni, Paco Salazar o el secretario general del PSOE de Torremolinos".

"Hablar ya de casos aislados es reírse de la gente", ha dicho el portavoz popular, que ha asegurado que el PSOE "le ha fallado a las mujeres de España y de Andalucía, pero sobre todo ha fallado a las mujeres del PSOE".

Ha lamentado que aunque la igualdad haya avanzado "de manera estratosférica" en la sociedad española en los últimos 50 años, ese avance no se haya producido en el seno del Partido Socialista, donde "se sigue tratando a la mujer como si fuera un trozo de carne que acaba en manos de depravados como estos".

Martín ha defendido que quienes tienen la máxima responsabilidad en el partido, como Pedro Sánchez y María Jesús Montero, tienen que dar "muchas explicaciones" y ha preguntado a la también líder de los socialistas andaluces si conocía estos casos "pero no hizo nada". "Encubrir es colaborar", ha advertido.