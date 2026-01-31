Una capilla neogótica en el corazón de Algeciras

El interior de la capilla del Asilo de San José en el que se observa el altar, el púlpito y las cuatro vidrieras.

Los antecedentes históricos del Asilo de San José de Algeciras y su imponente capilla de estilo neogótico inglés, ubicados en pleno centro de la ciudad, se encuentran en la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, fundada en Valencia en 1873. En 1896, gracias al impulso de una benefactora local, Dolores García de la Torre, la congregación se estableció en la ciudad, tomando inicialmente dependencias cedidas por el Ayuntamiento en el antiguo Convento de Nuestra Señora de la Merced. Ese 19 de marzo de 1896, día de San José, se fundó oficialmente el asilo con la atención a los primeros ancianos en aquellas dependencias.

La necesidad de un edificio propio para el asilo llevó a buscar terrenos más adecuados fuera del antiguo convento. Tras un primer intento fallido en el Cortijo de las Monjas —que resultó poco práctico por su lejanía de la ciudad—, el Ayuntamiento respondió a las peticiones del colectivo religioso donando, en 1905, un solar en la parte alta del Calvario próximo a la muralla y al foso de la ciudad medieval.

Aunque los planos y el proyecto databan de 1896, las obras no comenzaron hasta 1905 debido a las limitaciones económicas de la comunidad religiosa. Para hacer frente a los gastos, la madre superiora solicitó y obtuvo una ayuda de 75 pesetas mensuales del Ayuntamiento, complementada con donaciones particulares.

Los trabajos de construcción se extendieron durante nueve años, finalizando de manera efectiva hacia finales de 1914, cuando la edificación principal quedó terminada. El 30 de octubre de 1914 quedó constancia en actas municipales de la finalización de la cocina del asilo, y en 1916 se detalló la instalación de una cocina económica donada por la Duquesa de Parcent. Se trata del edificio sobre el que actualmente el Ayuntamiento proyecta su reconversión en una residencia privada para mayores con la opción de derribar la fachada.

Alzado de la fachada del proyecto de construcción del Asilo. (Archivo Municipal de Algeciras. Publicado por Ana María Aranda y Fernando Quiles).

El Asilo de San José se consolidó como centro de acogida para ancianos desamparados bajo el cuidado de las Hermanitas. Su capilla situada en el interior del edificio fue escenario, incluso, de enlaces matrimoniales de familias reconocidas de la ciudad, como el celebrado en 1954 entre Mariluz Larios Fernández de Villavicencio y Luis Peralta España.

En 1999, tras décadas de servicio, las actividades del asilo comenzaron a trasladarse fuera del edificio, y ese mismo año la propiedad del inmueble pasó a manos del Ayuntamiento de Algeciras mediante un convenio con la congregación religiosa. A lo largo del siglo XXI la falta de mantenimiento ha provocado un notable deterioro. En 2010 el Ayuntamiento dictaminó la clausura del edificio por no reunir condiciones de habitabilidad mínimas.

El asilo y su capilla

El Asilo de San José es un edificio de gran tamaño según los estándares urbanísticos de Algeciras, situado en un punto elevado de la ciudad junto a la actual Plaza de Andalucía. Su diseño exterior conserva parte de su aspecto original, destacando un ornamentado fajado de la fachada con falso dovelaje en los dinteles, un elemento decorativo propio del eclecticismo clasicista.

El elemento más singular del conjunto es su capilla integrada en la fachada principal. Su valor histórico y artístico la convierte en una pieza única entre los templos religiosos de la ciudad. La capilla es de planta rectangular y una sola nave. El presbiterio está ligeramente elevado y separado del resto de la nave por escalones, y el espacio interior destaca por su cubierta de madera con forma de ojiva o casco de nave invertido.

Arquitectónicamente, fue diseñada en estilo neogótico inglés, obra del arquitecto Guillermo Thompson, quien también proyectó edificios emblemáticos como el Hotel Reina Cristina y su capilla protestante. En la capilla del asilo, este estilo se aprecia en las ventanas con arcos apuntados y vidrieras modernistas de excelente factura, así como en un vivaz rosetón de colores que remata la cabecera.

La decoración interior incorpora dos tribunas con antepechos calados de estilo gótico que flanquean el retablo del altar. El retablo de madera sigue los cánones del movimiento neogótico, con tres calles alargadas y elementos decorativos de esta corriente estética.

En la década de 1930, como ocurrió en otros templos de la ciudad, la capilla sufrió expolios: en mayo de 1931 un grupo de anarquistas se llevó parte del Vía Crucis y la imagen de la Virgen de los Desamparados.

El azulejo de Santa Teresa de Jesús Jornet. / E. S.

Otro detalle de interés artístico dentro del edificio es una composición de azulejos que representa a Santa Teresa de Jesús Jornet, fundadora de la congregación, situado entre las escaleras interiores que conducen a la primera planta del asilo.