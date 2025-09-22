El busto del cronista Cristóbal Delgado ya se exhibe en el Centro Documental de Algeciras

El busto del que fuese cronista oficial de la ciudad de Algeciras, Cristóbal Delgado, ya se exhibe en su nueva ubicación: el Centro Documental José Luis Cano. La reubicación de la estatua del antiguo cronista algecireño se produce tras la finalización de los trabajos de restauración del la figura y basamento, realizado por la especialista Celia Torres, responsable de la empresa Taracea. La estatua, obra en bronce elaborada en 1997 por Rafael Gómez de Avellaneda, había estado en dos localizaciones distintas previamente: primero, en el cruce entre las calles Regino Martínez y San Antonio y, posteriormente, en uno de sus parterres, hacia la salida posterior del parque María Cristina.

La Asociación La Trocha planteó en 2022 el cambio a un mejor lugar y la restauración del símbolo del insigne intelectual porque se hallaba en un lugar poco visible y deteriorada por goteos. Propusieron, de hecho, su nuevo emplazamiento, ya que Delgado fue director durante varias décadas de la biblioteca municipal.

Al evento de inauguración han acudido el alcalde, José Ignacio Landaluce, la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Pilar Pintor, el cronista oficial actual, Carlos Gómez de Avellaneda y el escritor Pedro Madraza, amigo del homenajeado. En su intervención, el alcalde ha destacado que “con este gesto, sencillo en las formas pero cargado de sentimiento, mostramos y demostramos una vez más el cariño y la admiración que Algeciras sigue profesando a quien fue, y sigue siendo para muchos, el gran cronista de nuestra ciudad”.

Landaluce recordó la extensa labor de Cristóbal Delgado Gómez como impulsor de la cultura local, siendo nombrado Cronista Oficial de la Ciudad en 1962 y director de la Biblioteca Municipal un año después, cargo en el que lideró un importante proceso de modernización y expansión. Fue también concejal de Cultura y primer teniente de alcalde, cargos desde los que contribuyó de forma decisiva a preservar y difundir el patrimonio histórico algecireño.

El alcalde señaló que "esta reubicación del busto responde al deseo trasladado por la familia de Don Cristóbal, en busca del lugar más adecuado para rendirle tributo, aunque nos queda el sabor amargo de la ausencia de su hija Mercedes, que nos dejó el pasado 24 de agosto, y a quien también queremos recordar hoy con cariño”. “El legado de Don Cristóbal es eterno, como lo es la admiración que le profesamos quienes tuvimos el honor de conocerle. Desde el Ayuntamiento seguiremos poniendo en valor su figura cada vez que tengamos ocasión”, afirmó Landaluce.

El acto concluyó con las intervenciones del cronista oficial de la ciudad, Carlos Gómez de Avellaneda Sabio, y del escritor Pedro Delgado Pedraza, amigo personal del homenajeado, quienes evocaron con emoción el compromiso y la generosidad intelectual de quien dedicó su vida a engrandecer la cultura de Algeciras.

Biografía

Nació en Algeciras el 23 de diciembre de 1926. Su trayectoria profesional se inició como funcionario de la Administración General del Estado, aunque desde muy joven mostró también una fuerte vinculación con la enseñanza musical, impartiendo clases de piano y armonía en diversas academias de la ciudad, algunas fundadas por él mismo.

Su pasión por la historia local le llevó a involucrarse activamente en proyectos municipales. Fruto de ese compromiso, en 1962 fue nombrado Cronista Oficial de la Ciudad y designado director de la Biblioteca Municipal. Años más tarde, esta institución adoptaría su nombre tras el acuerdo del Pleno municipal presidido por el alcalde Patricio González.

La figura de Delgado también se hizo notar en la política local. Ejerció como primer teniente de alcalde y delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Algeciras, cargos desde los que dejó constancia de su vocación de servicio y entrega a la ciudad.

En 1969 vio la luz su primer libro, Algeciras, pasado y presente de la Ciudad de la bella Bahía, considerado uno de los pilares de la historiografía algecireña del siglo XX. Esta obra se enmarca en la tradición de grandes autores locales como Emilio Santacana y Mensayas o Manuel Pérez Petinto, que ya a comienzos del siglo habían abordado la historia de la ciudad. A partir de esa publicación, Cristóbal Delgado dedicó buena parte de su vida a la investigación histórica y costumbrista. Ofreció conferencias en distintos puntos de la geografía española, participó en congresos especializados, escribió alrededor de una decena de libros y llevó a cabo la modernización de la Biblioteca Municipal, cuyos fondos y organización habían quedado anticuados desde los tiempos de su antecesor en la crónica local, Manuel Pérez Petinto.

Su labor cultural le valió varios reconocimientos: en 1970 fue nombrado miembro del Instituto de Estudios Campogibraltareños, en 1973 se incorporó al Instituto de Estudios Gaditanos y en 1986 recibió el título de Hijo Predilecto de Algeciras, distinción otorgada el 23 de enero.

Hasta su fallecimiento, el 30 de diciembre de 2006, permaneció muy activo en la vida local, colaborando con periódicos y emisoras de radio. La ciudad lo recuerda como un hombre elegante, de trato exquisito y carácter afable, siempre dispuesto a prestar ayuda de manera desinteresada a quienes la necesitaran.