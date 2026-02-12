Barrio Vivo conmemora 35 años de lucha contra las drogas con un emotivo acto en Algeciras

La coordinadora contra la droga Barrio Vivo de Algeciras conmemoró este jueves su 35 aniversario con la misma energía con la que empezó su andadura para hacer frente al tráfico de estupefacientes. Una lacra que, tres décadas y media después, continúa instalada en la sociedad, aunque con cambios. Ya no hay jeringuillas con heroína tiradas por los parques, pero los tentáculos de las mafias siguen llamando a los jóvenes: ahora les acechan la cocaína y el hachís, cuando no las propias organizaciones con la promesa de un dinero fácil a costa de las vidas de millones de personas en todo el mundo.

El Centro Documental José Luis Cano se transformó en punto de encuentro y recuerdo con representantes sociales, familiares, amigos y vecinos para hacer del aniversario una verdadera fiesta colectiva de reconocimiento al esfuerzo, la solidaridad y la memoria compartida de nombres propios que han dejado su impronta en la entidad y su forma de trabajar. La entidad que preside Miguel Alberto Díaz demostró con el sencillo y cálido acto que su trabajo sigue presente y que la entidad sigue siendo necesaria.

El público reunido en el Centro Documental José Luis Cano. / Andrés Carrasco

Desde el inicio, el ambiente fue cálido. El alcalde, José Ignacio Landaluce, destacó la importancia del trabajo llevado a cabo por Barrio Vivo y el impacto positivo de su labor en la atención y reinserción de personas afectadas por las adicciones. Asimismo, valoró el compromiso continuado de la asociación con la prevención y la educación comunitaria, elementos clave para fortalecer el tejido social de la ciudad.

Relacionado Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras

Landaluce felicitó a la organización y a sus integrantes por su constancia y dedicación. Y resaltó la colaboración permanente entre el Ayuntamiento y las entidades sociales que, como Barrio Vivo, contribuyen al bienestar de la ciudadanía.

El acto estuvo marcado por los homenajes y reconocimientos. Entre ellos, la emotiva intervención para recordar a Juan Carlos Narváez, voz inolvidable en las ondas de Radio Algeciras y figura clave en la difusión de mensajes de prevención y apoyo comunitario. Su memoria fue celebrada entre aplausos, mientras familiares y colegas compartían anécdotas que revelaban su compromiso con la comarca.

Uno tras otro, se fueron sucediendo los tributos: Carmen González Medina, por su incansable labor con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, recibió un cálido aplauso de toda la sala; su figura se erige como símbolo de dedicación constante al cuidado y la dignidad humana.

La figura de Carmen de la Torre, recordada por su trabajo en el Comité Ciudadano Antisida y su emblemático Café Calor, fue homenajeada por su entrega para transformar vidas en tiempos muy difíciles.

El teatro y la cultura no quedaron fuera de los aplausos: María Eugenia Ferrera de Castro, referente de las artes escénicas en la ciudad, fue celebrada por haber alimentado con pasión las inquietudes creativas de generaciones de jóvenes y mayores.

El acto contó también con reconocimientos a figuras de la administración y la justicia, como Francisco Javier González Suárez, inspector jefe de la Policía Nacional, cuyo regreso tras un grave accidente en la carretera de Los Yankis inspiró a muchos; y Macarena Arroyo, Fiscal Jefa Antidroga del Campo de Gibraltar, por su labor en la coordinación internacional en la lucha contra las redes ilícitas.

El presidente de Barrio Vivo, Miguel Alberto Díaz, con el inspector Francisco Javier González Suárez. / Andrés Carrasco

Otro momento emotivo fue el homenaje colectivo a la coordinadora Despierta, histórica entidad de La Línea pionera en la lucha contra las adicciones desde 1990, símbolo de resiliencia y compromiso social en toda la comarca.

La velada estuvo salpicada por actuaciones musicales, mensajes de agradecimiento y participaciones de los alumnos de la escuela de música de La Piñera, junto con escenas interpretadas por los jóvenes del grupo de teatro de Barrio Vivo, que con entusiasmo y frescura aportaron una nota festiva al homenaje.

Al cierre del acto, muchos de los asistentes coincidieron en algo: más que una celebración, fue una reafirmación de los valores de solidaridad, memoria y comunidad que han marcado el camino de Barrio Vivo y que continúan encendiendo la esperanza en nuevas generaciones.