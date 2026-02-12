"Recuperaría el OCON-Sur para luchar contra el narcotráfico"

Miguel Alberto Diaz, presidente de Barrio Vivo, en la escalera de acceso a la actual sede de la coordinadora antidroga

Miguel Alberto Díaz, presidente de la coordinadora antidroga Barrio Vivo de Algeciras, se emociona al leer el artículo que escribió tras la muerte de su hermano Ramón, víctima del consumo de estupefacientes. Aquella sincera y contundente reflexión la publicó Europa Sur el 29 de mayo de 1990. Han transcurrido 35 años desde la constitución de la coordinadora y este jueves la entidad lo celebra con un acto en el Centro Documental José Luis Cano de agradecimientos y reconocimientos. "Si se lee ese artículo se entiende por qué seguimos luchando", afirma Díaz.

Pregunta.¿Quién empezó?

Respuesta.Empezaron las madres de los pañuelos verdes, que después constituyeron la coordinadora Despierta, en La Línea, y luego en la Estación de San Roque, con Pepe Chamizo y Guillermina Flores con los pitos y los niños.

P.¿Qué ha cambiado?

R.En aquel entonces, la mayoría de víctimas lo eran por la heroína, el sida y las enfermedades infecciosas. La unidad para infectados que se creó en el Hospital Punta Europa fue clave. Ahora el problema es de salud mental, que está destruyendo las casas como una bomba atómica. Lo produce el hachís, la cocaína, el fentanilo o lo que sea.

P.¿Han evaluado cuánto repercute el narcotráfico en el Producto Interior Bruto de Marruecos?

R.Hay regiones enteras. Es como si nos preguntamos qué supone el alcohol en la economía de España, o cómo afecta el ron en Cuba. Ellos saben que esa es su manera.

P.Hace 35 años el problema de las drogas era muy evidente. ¿Cuál es su radiografía hoy?

R.Ahora nos hemos acostumbrado. Lo que pasa es que la drogodependencia no se ve, nada más la padece la familia. Muchas veces nos llegan familias y saben que tenemos un compromiso de sigilo absoluto, de que nadie conozca cómo intervenimos. Pero la verdad es que el problema sigue existiendo.

P.¿Se ha recuperado por completo el respeto a la autoridad?

R.Creo que algo hicimos cuando creamos la plataforma "Por tu seguridad y por la de todos". Sí se han puesto algunos medios, pero no todos los que son necesarios. Pero es que el narcotráfico va siempre tres pasos por delante y el Estado siempre es una maquinaria muy lenta. Es un elefante que le cuesta moverse. Y también porque estamos también en un Estado garantista.

P.¿Sigue existiendo entonces mucha desigualdad?

R.Ahí está la narcoeconomía. En un colegio o en un instituto hay gente que, sin ningún esfuerzo, tiene 100 euros en el bolsillo o un quad en la puerta. O un móvil de última generación. Por eso Barrio Vivo está yendo a los colegios, porque es un buen sitio para poder trabajar estas cuestiones, los valores.

P.¿Hasta dónde ha penetrado el capital del narco en nuestra economía?

R.Creo que llega a altas esferas, pero no de poder político. No se sabe quién está detrás, hasta dónde llega, dónde se blanquea. La gente se cree que blanquear es llevar un maletín, pero hay mil maneras de lavar dinero.

P.¿Usted recuperaría el OCON-Sur (Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico?

R.Sí, sí. Lo que pasa es que el OCON-Sur de la Guardia Civil tenía muchos enemigos dentro y fuera. Si tú vas a donde está el dinero, que es la fuente de financiación de todo el narcotráfico, estás dándole un palo fuerte. Entonces, el OCON tuvo problemas. También creaba agravios comparativos. Las personas que estaban en él tenían unos medios y unas retribuciones diferentes, y eso creaba desigualdades. También hubo sombras de corrupción.

P.¿Se siente satisfecho con el trabajo del centro penitenciario en cuanto a la rehabilitación?

R.No tiene medios. Estamos colaborando con la Cátedra de Inclusión y Estudios Penales de la Universidad de Granada para avanzar en ese terreno. Pero desde los drones se puede seguir tirando drogas en los patios de la cárceles y los inhibidores de frecuencias no son capaces de pararlos. Estamos hablando de una desigualdad total. No hay funcionarios suficientes y los narcos tienen móviles dentro.

P.¿Cómo ha evolucionado el servicio de la Fiscalía Antidroga?

R.A mejor, muy a mejor en medios. Primero por la fiscal jefe nueva y por el equipo. Son personas jóvenes muy preparadas y con muchas ganas.

P.¿Siente el mismo aliento político que hace 35 años?

R.Cuando se consiguió la sección de la Audiencia Provincial hubo un pacto de los responsables políticos de los dos grandes partidos. Es decir, quien crea que esto es una cuestión de partidos está muy equivocado porque el narcotráfico no respeta que uno sea de derechas o de izquierdas, ni que sea empresario o trabajador.

P.¿Cómo están las coordinadoras de nuestra comarca?

R.Seguimos manteniendo una federación de coordinadoras con 12 asociaciones. Lo que pasa es que hacemos una labor que a lo mejor, desde el punto de vista informativo, y con eso no quiero decir nada, no es noticia que hagamos prevención. Pero estamos haciendo mucha prevención. La educación en valores es un arma fundamental y, sobre todo, darle autoestima a los chavales.

P.¿Cuál sería el orden de prioridades en la prevención, entre empleo, educación y cultura?

R.Todo tiene que ir alineado.

P.¿Y los medios de comunicación?

R.Son valientes, porque no es lo mismo informar en Ávila que aquí. Primero son rigurosos. Y segundo, son valientes. Vamos a reconocer en nuestro acto a uno de esos periodistas, ya fallecido. Juan Carlos Narváez fue un hombre valiente en un momento que era necesario que hubiera gente así, como también lo son los jueces, de los que no se habla.

P.¿Qué pasará con la sede de Barrio Vivo ante el proyecto del asilo de San José?

R.Estamos en contacto permanente con el Ayuntamiento y se está buscando una solución que estamos convencidos de que va a ser satisfactoria.