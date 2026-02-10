Barrio Vivo homenajeará a "personas que han dejado huella" en la conmemoración de su 35 aniversario

La coordinadora contra la droga Barrio Vivo celebrará la conmemoración de sus 35 aniversario este próximo jueves, día 12 de febrero, con un acto en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras. En esta convocatoria se hará un repaso a la historia de la asociación y se ofrecerá un reconocimiento a personas o entidades que a lo largo de distintas etapas han desempeñado un importante papel social y contribuido con su apoyo al desarrollo de los objetivos de esta coordinadora. "Muchas son las personas que han dejado su huella apoyando o cooperando con la coordinadora contra la droga. Por eso, esta ONG quiere reconocer su esfuerzo y dedicación", subraya en un comunicado.

Durante el acto se homenajeará a Juan Carlos Narváez, fallecido el pasado año. "Voz histórica de la radio, Narváez se formó en la ondas de Radio Algeciras, donde ocupó distintos puestos, entre ellos, el de director, que asumió hasta que se jubiló. Durante muchos años hizo de la radio su medio de vida, también en Soria y Huelva", remarca la ONG. Igualmente se reconocerá el trabajo de Carmen González Medina, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer del Campo de Gibraltar. "Ella fue la primera presidenta de la asociación, creada en julio de 1994. Desde entonces ha formado parte de la junta directiva. Un colectivo que ha realizado distintos programas de intervención, entre ellos la creación del Centro de Día para Enfermos de Alzheimer, inaugurado en 2007", destaca Barrio Vivo.

Otro de los reconocimientos se otorgará a Carmen de la Torre, que trabajó en el ámbito social en el seno del Comité Ciudadano Antisida durante muchos años, hasta su fallecimiento. "Un servicio de apoyo a sus usuarios que, entre otras aportaciones ofreció diariamente su Café Calor, en la sede". También recibirá su merecido homenaje María Eugenia Ferrera de Castro, que fue profesora y directora del Aula Municipal de Teatro hasta su jubilación. "Todo un referente de la cultura y el teatro en la ciudad. Su nombre va unido al que fuera su marido, José Luis Muñoz, a través de la Asociación de Amigos del Teatro José Luis y Maru".

La coordinadora homenajeará también a Francisco Javier González Suárez, inspector jefe de la Policía Nacional, quien en 2020 sufrió un grave accidente al ser atropellado por narcotraficantes en la carretera de Los Yankis en 2020. "Actualmente es jefe de grupo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado Udyco I". Junto a ellos también tendrá un reconocimiento Macarena Arroyo, Fiscal Jefa Antidroga del Campo de Gibraltar. "El Fiscal General del Estado la nombró miembro punto de contacto de la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica. Esto facilita la comunicación y coordinación de los fiscales de España con los de Iberoamérica, al igual que con los de Andorra y Portugal en el marco de la lucha contra el narcotráfico. De igual forma también se reconocerá la labor llevada a cabo por la coordinadora Despierta, todo un referente social en la comarca desde que surgió en La Línea en 1990. Un colectivo pionero en la lucha contra las adicciones y vinculado a la movilización de los Pañuelos Verdes", ensalza la ONG.

El acto de aniversario se complementará con distintas intervenciones así como también contará con la participación de los niños y niñas de la escuela de música de La Piñera, de Barrio Vivo y de los menores del grupo de teatro de la coordinadora.