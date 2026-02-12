Meteo
Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras
Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras / ANDRÉS CARRASCO

ANDRÉS CARRASCO

Algeciras, 12 de febrero 2026 - 21:28

La coordinadora contra la droga Barrio Vivo de Algeciras conmemoró este jueves su 35 aniversario con la misma energía con la que empezó su andadura para hacer frente al tráfico de estupefacientes.

El Centro Documental José Luis Cano se transformó en punto de encuentro y recuerdo con representantes sociales, familiares, amigos y vecinos para hacer del aniversario una verdadera fiesta colectiva de reconocimiento al esfuerzo, la solidaridad y la memoria compartida de nombres propios que han dejado su impronta en la entidad y su forma de trabajar.

