Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras
La coordinadora contra la droga Barrio Vivo de Algeciras conmemoró este jueves su 35 aniversario con la misma energía con la que empezó su andadura para hacer frente al tráfico de estupefacientes.
El Centro Documental José Luis Cano se transformó en punto de encuentro y recuerdo con representantes sociales, familiares, amigos y vecinos para hacer del aniversario una verdadera fiesta colectiva de reconocimiento al esfuerzo, la solidaridad y la memoria compartida de nombres propios que han dejado su impronta en la entidad y su forma de trabajar.
1/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
2/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
3/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
4/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
5/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
6/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
7/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
8/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
9/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
10/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
11/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
12/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
13/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
14/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
15/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
16/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
17/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
18/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
19/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
20/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
21/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
22/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
23/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
24/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
25/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
26/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
27/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
28/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
29/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
30/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
31/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
32/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
33/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
34/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
35/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
36/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
37/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
38/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
39/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
40/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
41/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
42/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
43/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
44/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
45/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
46/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
47/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
48/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
49/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
50/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
51/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
52/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
53/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
54/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
55/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
56/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
57/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
58/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
59/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
60/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco
61/61Fotos del acto por el 35 aniversario de la coordinadora Barrio Vivo de Algeciras/Andrés Carrasco