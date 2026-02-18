El Ayuntamiento de Algeciras actúa de urgencia en dos colegios y dos polideportivos por los daños de los temporales

El Ayuntamiento de Algeciras ha puesto en marcha actuaciones de emergencia en centros educativos e instalaciones deportivas municipales para reparar los daños provocados por el reciente tren de borrascas que azotó la ciudad, con fuertes lluvias y rachas de viento que superaron los 110 kilómetros por hora.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha informado del inicio de los trabajos de rehabilitación en el CEIP Blanca de los Ríos, donde el temporal causó daños significativos, especialmente en el cuadro eléctrico del centro. Las obras, adjudicadas por emergencia a la empresa Leasan 2007 S.L., incluyen la rehabilitación de la cubierta invertida mediante retirada de grava, sustitución de los elementos de impermeabilización dañados, formación de nuevas pendientes, sellado de juntas y tapado de huecos.

Esta intervención cuenta con un presupuesto de 35.564,96 euros e incluye mano de obra, materiales, gestión de residuos y coordinación de seguridad y salud. Se trata de una primera actuación, estando prevista posteriormente la redacción y ejecución de un proyecto específico para el revestimiento de la fachada del edificio.

Asimismo, hoy han comenzado los trabajos en el CEIP San Bernardo, donde se registraron filtraciones de agua a través de los techos de aulas de la planta alta del edificio de Primaria, provocando deterioros importantes que han obligado a clausurar preventivamente cinco aulas. La actuación, contratada por emergencia a Carrillo Dávila S.L., contempla la retirada de la tela asfáltica, la aplicación de nueva imprimación, la colocación de nuevas capas impermeabilizantes y la reposición de tejas deterioradas.

El presupuesto asciende a 64.795,50 euros e incluye también la instalación de línea de vida, gestión de residuos y coordinación de seguridad. De forma complementaria, la Delegación de Parques y Jardines rebajará la altura del arbolado del entorno.

El teniente de alcalde delegado de Educación, Javier Vázquez Hueso, ha destacado la rapidez de respuesta municipal y ha subrayado que la prioridad es garantizar la seguridad del alumnado y del personal docente, así como restablecer la normalidad cuanto antes. Además, se mantiene coordinación permanente con los equipos directivos para evaluar necesidades y planificar futuras actuaciones.

Paralelamente, la brigada de mantenimiento de colegios de Algesa está realizando reparaciones en otros centros con menor afección, mientras que la Delegación de Urbanismo, dirigida por la teniente de alcalde Yéssica Rodríguez, redacta proyectos para la rehabilitación de cubiertas y otros daños en varios colegios públicos afectados.

Reparaciones en instalaciones deportivas

Los efectos del temporal también han obligado a intervenir en instalaciones deportivas municipales. El Ayuntamiento ha iniciado la reconstrucción del muro perimetral del Polideportivo Lorenzo Pérez 'Loren', situado en la barriada de San García, tras los daños provocados por las fuertes rachas de viento.

El teniente de alcalde delegado de Deportes, Jorge Juliá, ha supervisado el inicio de los trabajos y ha señalado que, afortunadamente, las incidencias registradas en los recintos deportivos han sido limitadas.

Además, desde la pasada semana se actúa en el Polideportivo Manuel Marín Grandy 'Periquito', donde las intensas lluvias provocaron la acumulación de agua en la cubierta de los vestuarios, causando filtraciones y goteras. Ya se ha retirado la tela asfáltica existente para permitir la aireación de la superficie antes de instalar una nueva impermeabilización.

Juliá ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno con el deporte y la seguridad de los usuarios, destacando que se trabaja con la mayor celeridad para que los algecireños puedan utilizar las instalaciones con normalidad y en condiciones óptimas.

Desde el Consistorio se continúa trabajando para recuperar plenamente los espacios públicos afectados y garantizar la seguridad en colegios e instalaciones deportivas tras los últimos temporales.