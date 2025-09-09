El Ayuntamiento de Algeciras niega irregularidades en la contratación del cantante Henry Méndez

El Ayuntamiento de Algeciras ha negado este martes cualquier irregularidad en la contratación del cantante Henry Méndez a través de un contrato público valorado en más de 26.000 euros y redactado de manera que obliga a incluirlo como cabeza de cartel de la Frikyesta. Después de que Europa Sur desvelara los detalles del pliego de condiciones de este evento juvenil, que se celebrará los días 26 y 27 en el Lago Marítimo, el PSOE e Izquierda Unida reaccionaron con dureza.

El concejal delegado de Juventud, Francisco Arango, defiende que el procedimiento empleado —negociado sin publicidad por razones artísticas— está contemplado en el artículo 168.2 de la Ley de Contratos del Sector Público y es "práctica habitual en la contratación de actuaciones musicales por parte de las administraciones públicas". “Este mecanismo, además de estar respaldado legalmente, es utilizado de manera frecuente en otros municipios del Campo de Gibraltar y de toda España, debido al carácter exclusivo de este tipo de representaciones”, subraya.

Arango asegura el proceso para la contratación comenzó antes de que el dominicano desatara la polémica este verano en el festival Starlite de Marbella al gritar “¡odio a los rojos!” y pedir el voto para “Abascal o Mariano Rajoy”. Aunque días después pidió disculpas, varias localidades, como Elda (Alicante), cancelaron sus actuaciones por no tolerar discursos de odio.

“La cultura y la música no entienden de colores, no tienen ideología, los jóvenes apostamos por el entendimiento, la igualdad y el respeto entre todos”, manifiesta el concejal, que añade: "La única realidad es que el viernes y el sábado viviremos unas jornadas de ocio juvenil en la que, además de Henry Méndez, artistas locales tendrán la oportunidad de mostrar su arte sobre el escenario. Parece que lo que molesta a la oposición es que se hagan eventos lúdicos para los jóvenes, y que Algeciras pueda disfrutar de una jornada más cargada no solo de música, sino de actividades paralelas".

Arango asegura que a la oposición socialista “se le llena la boca solicitando actividades para los más jóvenes en los plenos, y cuando se organizan está intentando embarrarlas, ensuciarlas y boicotearlas. Al final nos demuestran a todos, que no les importa la juventud algecireña, sino aplicar el manual del partido socialista: acoso y derribo contra este equipo de gobierno”.

Una de las cuestiones que más preocupan a este Ayuntamiento son las afirmaciones respecto a la “crispación social” a las que hacen referencia los socialistas en sus declaraciones. "En realidad, esto es lo que le gustaría a ese sector de la oposición, pero desde el Consistorio estamos en condiciones de garantizar el correcto desarrollo de los conciertos y actividades, como siempre ha sido, en un ambiente lúdico y festivo con los jóvenes como protagonistas. Donde justo hace un año el Ayuntamiento llenó el coso de Las Palomas con el Algeciras Prix con total éxito", afirma el Ayuntamiento en una nota de prensa.