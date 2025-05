El Ayuntamiento de Algeciras defiende la “eficiencia” de pagar dos másteres privados

El equipo de Gobierno municipal de Algeciras defiende por una “cuestión de eficiencia” el abono de dos másteres habilitantes en Psicología General Sanitaria, por valor de 30.000 euros, a dos funcionarios municipales y descarta la posibilidad de ofertar esa misma posibilidad a otros compañeros con la misma titulación porque ello “sería a todas luces crear un perjuicio al departamento en el que el funcionario estuviera adscrito”, dado que les retiraría de sus funciones en estos.

Así lo expone por escrito en respuesta a una serie de preguntas formuladas por Europa Sur, también por escrito, a raíz de la polémica generada la semana pasado por dichos másteres. El Consistorio defiende que es su competencia “identificar las necesidades formativas específicas de sus efectivos, sin que eso implique que la acción deba ofertarse de forma genérica a todos los empleados” y rechaza que sea preceptivo “informar a la Comisión de Formación, toda vez que la cuestión objeto de interés forma parte de un criterio objetivo e innegable dada la idiosincracia de este Ayuntamiento”.

El abono de los citados másteres en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha sido acordado en la mañana de ayer, lunes, por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento algecireño, formada por miembros del equipo municipal de Gobierno del PP.

El Gobierno municipal sostiene que ha elegido a los dos profesionales para que, en un futuro, se encarguen de la “confección, ejecución y desarrollo de los principales procesos selectivos de este Ayuntamiento” en el ámbito de los recursos humanos y de la Policía Local y estén “versados en psicología clínica”. A este respecto obvia que en el plantilla hay, al menos, otros cuatro psicólogos de plantilla que cuentan con la especialidad que sus compañeros adquirirán a través sus másteres, caso de que los aprueben, y que, en anteriores oposiciones, los test no se confeccionaron por estos psicólogos, sino que se compraron a una editorial especializada, junto con el acceso a una plataforma electrónica de corrección.

La contestación municipal sostiene que los dos funcionarios beneficiados por la ayuda son “dos psicólogos adscritos al departamento de Personal y Policía Local”, si bien no cita que el segundo de ellos no tiene plaza ni puesto como psicólogo, ya que se trata de un policía local con nivel C-1, cuando los psicólogos de plantilla son un A-1. De hecho, en la Policia Local no hay psicólogo alguno con plaza o puesto como tal. Por tanto, para poder cumplir el nuevo cometido que el Ayuntamiento piensa asignarle en un futuro, además del máster, debería tener una nueva plaza de psicólogo mediante un procedimiento reglado, como aprobar la oposición correspondiente.

Defensa de la discrecionalidad

A la pregunta de si se ha informado de la elección de los dos psicólogos a la Comisión de Formación para que bareme los méritos de los potenciales beneficiarios, el Consistorio replica que, “en virtud del principio de autoorganización de los departamentos afectados, no es preceptivo informar a la Comisión de Formación, toda vez que la cuestión objeto de interés forma parte de un criterio objetivo e innegable dada la idiosincracia de este Ayuntamiento”. No obstante, en su respuesta, el Gobierno local no alude al criterio del mérito para conceder las ayudas, como tampoco especifica cuál es la citada “idisioncracia” del Ayuntamiento algecireño.

"La discrecionalidad en materia formativa no está reñida con el principio de legalidad si se respetan los principios de motivación, eficiencia y proporcionalidad y en este caso", mantiene a modo de conclusiópn, "el Departamento de Personal informa sobre la necesidad de financiar los másters específicos a los psicólogos propuestos por esta Tenencia de Alcaldía a la vista del referido informe dado que: