Dos nuevas averías de agua en Algeciras dejan sin suministro a Agua Marina y San García este martes

Algeciras vuelve a arrancar la jornada pendiente del grifo. Este martes, 25 de noviembre, dos nuevas averías en la red de suministro de agua han dejado sin servicio a los vecinos de la avenida Agua Marina y de la calle Velero, en la zona de San García. La empresa pública Emalgesa y su concejal delegado, Álvaro Márquez, han confirmado que ambos incidentes están siendo reparados, aunque los cortes se prolongarán hasta primeras horas de la tarde.

La incidencia más compleja se registra en Agua Marina, un punto que se ha convertido en foco de problemas recurrentes. La avería se ha producido en un tramo donde confluyen varias canalizaciones —electricidad, fibra óptica, internet y la propia red de agua— lo que dificulta la obra y obliga a intervenir con extrema cautela para evitar daños mayores. Como resultado, la zona permanece sin suministro desde primeras horas de la mañana.

Las previsiones técnicas apuntan a que el agua podría volver alrededor de las 15:00, siempre y cuando los trabajos no encuentren nuevos obstáculos. Emalgesa ha vuelto a pedir “disculpas por las molestias”, especialmente tratándose de la cuarta rotura en apenas diez días en este mismo entorno.

La situación en San García tampoco ha pasado desapercibida. Una nueva rotura en una tubería de fibrocemento en la calle Velero ha obligado a cortar el suministro tanto en la vía principal como en las calles aledañas. Operarios de Emalgesa trabajan ya sobre el terreno y se espera que el servicio quede normalizado en torno a las 17:00, según ha informado Álvaro Márquez.

Estas incidencias se suman a una cadena de problemas que viene afectando al entorno de Agua Marina desde mediados de mes. El pasado viernes 21, la empresa ya comunicó un corte de agua por otra avería que dejó sin suministro las calles Salvador Dalí, Cid Campeador y Perdiz hasta las diez de la noche. Y antes, los días 17 y 14 de noviembre, se produjeron roturas prácticamente idénticas en la misma zona, afectando a las calles Pablo Picasso, El Greco y al entorno de la propia avenida Agua Marina.

Emalgesa asegura estar trabajando “con todos los medios disponibles” para minimizar los tiempos de interrupción y recuerda que los vecinos pueden comunicar cualquier incidencia en el centro de atención al cliente para averías 24 horas (900 810 132).