La avería de un camión colapsa el acceso norte de Algeciras tras el corte del carril de entrada en la A-7
La DGT advierte de tráfico lento en varios kilómetros de la autovía, desde el polígono de Palmones hasta la altura del Grupo SAM
La avería de un camión mantiene colapsada en la tarde de este sábado la entrada de Algeciras por el acceso norte después de que los servicios de emergencia se hayan visto obligados a cortar el carril derecho de la A-7.
La DGT advierte de que el tráfico lento afecta en la autovía desde la altura de la carretera de acceso al polígono de Palmones, en Los Barrios, hasta al acceso a la carretera hasta pasado el área del Fresno, cerca del puente sobre el río, donde la Guardia Civil regula el tráfico mientras se retira de la vía el vehículo averiado.
La cola de coches es a primera hora de la noche kilométrica y se recomienda buscar rutas alternativas para entrar en Algeciras.
