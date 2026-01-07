El Ateneo José Román premia al poeta y flamencólogo Adriano Franconetti con el galardón Rafael Viso 2026

Tras la conclusión del periodo de votaciones entre los socios del Ateneo José Román de Algeciras, la junta directiva ha anunciado el fallo del Premio Rafael Viso para jóvenes talentos correspondiente al año 2026. El galardón ha recaído en el poeta, flamencólogo y letrista flamenco Adriano Franconetti, autor del poemario Verso jondo, una obra que rinde homenaje a los cantaores del Campo de Gibraltar a lo largo de la historia.

Franconetti ha presentado su primer libro por toda la geografía andaluza con notable éxito, acompañado de un espectáculo poético-musical que ha sido muy bien acogido por el público.

Javier López Escalona, violonchelista, investigador musical, presidente de la sección IV del Instituto de Estudios Campogibraltareños y recuperador de la obra de Muñoz Molleda, ha quedado finalista junto a Pablinho de la Bahía, músico y cantante algecireño reconocido por su habilidad para fusionar géneros y estilos musicales.

La entrega del premio tendrá lugar en el mes de diciembre, como es tradición en el Ateneo.

Por otra parte, la institución ha nombrado socio de honor al locutor de la Cadena SER Juan Manuel Dicenta, en reconocimiento a su atención constante hacia las actividades de la entidad y por servir de altavoz de sus actos y distinciones.