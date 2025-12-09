Las fotos de la entrega del Premio Rafael Viso 2025 para jóvenes creadores a la cantante algecireña Naomi Santos

Naomi Santos, una de las voces más prometedoras del panorama folclórico actual, ha recibido este martes el Premio Rafael Viso 2025 para jóvenes talentos en un acto celebrado el auditorio Millán Picazo de Algeciras. Con este galardón, el Ateneo José Román reconoce la innovadora aportación de la artista al universo de la copla, un género al que ha sabido insuflar aire nuevo sin renunciar a la esencia que lo define.

Su estilo, que combina la tradición más genuina con ritmos urbanos, arreglos contemporáneos y una estética muy personal, ha conectado con una generación joven que, gracias a ella, se asoma a un repertorio que muchos daban por perdido. El impulso definitivo para este reconocimiento llegó tras su destacada participación en el concurso La bien Cantá, de RTVE, donde volvió a brillar con una madurez que sorprendió al jurado y al público.

Pero el camino de Naomí Santos en la copla comenzó mucho antes. Con solo 16 años dio su primer salto mediático en Se llama copla, el emblemático formato de Canal Sur que vio nacer su carrera y que la presentó al gran público como una joven intérprete con voz intensa, carácter escénico y una enorme capacidad para emocionar. Desde entonces, más de una década después, ha demostrado una evolución constante, una reinvención artística que ahora se ve recompensada con uno de los premios culturales más importantes del Campo de Gibraltar.

La junta directiva del Ateneo José Román lo resume así: “Naomi encarna el espíritu de las folclóricas de antaño, pero con una mirada moderna, urbana y creativa. Su propuesta es valiente, fresca y profundamente personal”.