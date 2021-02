Hace ya casi un año que el coronavirus llegó a nuestras vidas, con la intención de quedarse en ellas, y ello ha agravado la situación de exclusión de muchas personas en el Campo de Gibraltar. El Asador Pollería Eva, situado en la Avenida Agua Marina de Algeciras, ha tenido una bonita iniciativa para ayudar a los que más lo necesitan en estos tiempos tan complicados. La propietaria ha decidido ofrecer todos los miércoles un almuerzo gratuito a personas sin hogar de la localidad.

Eva Carrasco, de 47 años, comenta que solo le mueve la voluntad de aportar su granito de arena a los que están pasando por momentos duros: "Yo soy así, intento ayudar a los que lo necesitan. Me da mucha pena la gente que duerme en la calle y no tiene para comer. No tengo mucho, pero lo poco que tengo, lo quiero compartir con ellos".

El primer día de la iniciativa no ha tenido mucha afluencia, y solo 3 personas han acudido a recoger el menú ofertado: "No sé qué ha pasado. Quizás sea por vergüenza o porque la gente no se ha enterado. Mucha de la gente en situación de calle no tiene acceso a internet y quizás por eso no les ha llegado la iniciativa. Pero vamos a seguir ofreciendo estos menús y poco a poco se correrá la voz", ha explicado Eva.

La hostelera ha comentado que cuando cierre las puertas de su local, irá a repartir los menús sobrantes por las calles de Algeciras: "Ayer ya estuvimos donando algunos almuerzos entre los sintecho. He visto gente en la zona cercana a La Marina a las que les llevaré una bolsa con alimentos, para el que los quiera aceptar".

Aunque inicialmente la idea es ofrecer los menús a personas sin hogar, Eva abre sus puertas a todo el que lo necesite: "Llevo toda la mañana recibiendo llamadas de gente preguntando si pueden venir porque lo están pasando mal, y les he dicho que se pasen por aquí".

La propietaria ha afirmado que cuenta con el respaldo incondicional de sus más allegados en su propuesta: "A mi familia le parece bien lo que hago. Y mi marido también me apoya".

El Asador de Eva tiene la intención de ofrecer menús gratuitos todos los miércoles, desde las 13:30 hasta las 14.30, aunque ella admite que la hora es aproximada: "Estaremos aquí mientras haya gente comiendo. No puedo decir una hora concreta".

Algeciras, sin albergue municipal

Hay que recordar que Algeciras, con más de 120.000 habitantes, no dispone de un albergue público para acoger a las personas sin hogar. El ayuntamiento ha sacado a licitación la ejecución y gestión del proyecto de un centro de acogida que distintos colectivos sociales reclamaban desde hace tiempo, sobre todo a raíz del fallecimiento de un persona que vivía en la calle el pasado mes de noviembre.

Este centro de puertas abiertas tiene previsto situarse en el ahora denominado barrio de La Caridad y cuenta con un presupuesto de 413.000 euros. Mientras se hace realidad su existencia, organizaciones como Cáritas o iniciativas privadas como las de Eva son las que ofrecen alivio a la situación de exclusión que viven algunas personas en Algeciras.