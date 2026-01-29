Algeciras aprueba la construcción de un nuevo horno crematorio en el cementerio de Botafuegos

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, reunido este jueves bajo la presidencia de la teniente de alcalde Yessica Rodríguez, ha aprobado el dictamen favorable de calificación ambiental para el proyecto de construcción de un nuevo horno crematorio en el parque cementerio municipal de Botafuegos.

Esta nueva instalación, alimentada por gas, contará con capacidad para realizar seis cremaciones diarias y complementará al horno que se encuentra actualmente en funcionamiento. El órgano de la Gerencia de Urbanismo ha señalado que la instalación contará con mejoras "para hacer más llevaderos esos duros momentos a las familias que han de dar el último adiós a sus seres queridos". El funcionamiento del actual horno crematorio en Botafuegos deparó en fechas recientes enfrentamiento político entre el Ayuntamiento y la oposición.

El concejal delegado de Cementerios, Ángel Martínez, ha explicado que el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses y con un presupuesto que ronda los 500.000 euros, procedentes de la subvención que el Ministerio de Hacienda concede a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Viviendas y expedientes a dos hostales

La Gerencia de Urbanismo de Algeciras también ha acordado conceder licencia para la construcción de un edificio plurifamiliar con garaje en pleno centro de la ciudad, concretamente en la calle Comandante Gómez Ortega, que contará con nueve viviendas.

Por otra parte, han recibido el visto bueno de este órgano municipal dos expedientes por los que se requiere a sendos hostales ubicados en el Barrio de la Caridad, especificamente en las calles Cayetano del Toro y Juan de la Cierva, a que en el plazo de un mes procedan a restituir el orden juridico perturbado mediante el cese de la actividad asistencial que vienen desarrollado careciendo del preceptivo título habilitante.

Reunión en la gerencia de Urbanismo de Algeciras.

Puente sobre el Pícaro

En el apartado de ruegos y preguntas, tanto Rodríguez como el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Javier Vázquez Hueso, junto a técnicos municipales, han dado información sobre la decisión adoptada por el Ayuntamiento de levantar un nuevo puente sobre el rio Pícaro al ser "absolutamente irrecuperable la actual estructura", que se ha visto dañada a lo largo de las últimas semanas, por lo que se toma esta medida en base a garantizar la seguridad de las personas que por allí transitan. Dentro del proyecto de obras que ya ha sido adjudicado, el Ayuntamiento y la empresa ganadora del concurso están trabajando ya en este cambio, que supondría que la nueva estructura no estuviese pilotada sobre el río, sino que se anclase en tierra firme.

Vázquez Hueso, en su calidad de responsable municipal,de Educación, también ha trasladado las incidencias registradas durante la jornada del miércoles a causa del temporal de viento y lluvia en varios centros educativos de la ciudad, así como las medidas adoptadas de forma inmediata por el equipo de Gobierno municipal para solucionarlas.