IU denuncia una nueva avería del crematorio de Algeciras que obliga a las familias a incinerar fuera del municipio

Algeciras vuelve a quedarse sin servicio de crematorio. El horno crematorio del cementerio municipal de Botafuegos se encuentra nuevamente averiado, una situación que obliga a las familias a desplazarse fuera de la ciudad para poder incinerar a sus seres queridos, en muchos casos hasta La Línea de la Concepción.

La denuncia ha sido realizada este miércoles por Izquierda Unida Algeciras, que lamenta que esta circunstancia no sea un hecho aislado, sino un problema que se repite periódicamente debido, según la formación, a la falta de un mantenimiento adecuado de la instalación.

Desde IU consideran especialmente grave que un servicio público esencial, que además presta cobertura no solo a Algeciras sino también a otros municipios del entorno, vuelva a quedar inutilizado por una nueva avería. “No es admisible que las familias tengan que asumir desplazamientos añadidos en situaciones de duelo por una gestión deficiente”, señalan desde la federación de izquierdas.

La coordinadora local de IU, Purificación Alonso, ha exigido al equipo de gobierno que actúe con urgencia. “Exigimos que de manera inmediata se acometan las medidas necesarias para volver a poner en funcionamiento el crematorio y que no se repita lo ocurrido en ocasiones anteriores, cuando la interrupción del servicio se prolongó durante meses”, ha afirmado.

IU subraya que este nuevo episodio vuelve a evidenciar lo que califica como una política de “parcheo permanente” por parte del gobierno municipal, una forma de gestionar que, a su juicio, termina afectando directamente a la calidad de servicios básicos para la ciudadanía.

Un problema que se repite desde hace años

La situación actual recuerda a lo ocurrido en 2021, cuando el crematorio de Botafuegos permaneció fuera de servicio durante más de dos meses, obligando entonces a trasladar fallecidos incluso a otros puntos de la provincia y de Málaga. En aquella ocasión, el Ayuntamiento anunció una reparación integral del horno y llegó a plantear la instalación de un segundo equipo de incineración para evitar futuras interrupciones.

Sin embargo, desde IU consideran que las averías recurrentes demuestran que aquellas soluciones no han sido suficientes. “Hablamos de una infraestructura con más de dos décadas de antigüedad, sometida a un uso intensivo, que necesita algo más que reparaciones puntuales”, apuntan.