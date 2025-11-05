La comunidad islámica de Algeciras recurrirá al Supremo para lograr enterramientos conforme a su rito en el cementerio municipal

La comunidad islámica Al Rahmah de Algeciras, presidida por Mohamed El Kammas El Moqadem, en la barriada del Saladillo.

La comunidad islámica Al Rahmah de Algeciras, presidida por Mohamed El Kammas El Moqadem, ha anunciado este miércoles que está estudiando presentar un recurso ante el Tribunal Supremo tras conocer la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 29 de octubre de 2025. La organización subraya que la decisión responde a su compromiso con la defensa de los derechos religiosos y funerarios de los ciudadanos musulmanes de la ciudad.

En un comunicado, la comunidad ha querido aclarar un malentendido extendido: “No hemos solicitado la creación de un cementerio exclusivo para musulmanes, sino la habilitación de un espacio dentro del cementerio municipal que permita realizar enterramientos conforme al rito islámico”, señalan.

La solicitud, recuerdan, está amparada por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, de Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, y se fundamenta “en el principio de igualdad de trato y respeto a la diversidad religiosa, no en una petición de privilegio”.

El colectivo niega, además, las declaraciones del alcalde de Algeciras sobre la supuesta existencia de un área ya adaptada en el cementerio de Botafuegos. “No existe ningún espacio habilitado ni procedimiento administrativo que permita realizar enterramientos conforme al rito islámico”, recalcan.

Según explican, de haber existido tal posibilidad, no habría sido necesario acudir a los tribunales “para exigir el cumplimiento de la normativa y de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico español”.

Mohamed El Kammas El Moqadem, presidente de la comunidad islámica Al Rahmah de Algeciras.

“No hay impedimentos técnicos, sino falta de voluntad política”

La comunidad islámica también desmiente que no existan terrenos adecuados o que las normas sanitarias impidan los enterramientos en suelo sin féretro, tal y como exige la tradición islámica.

Citan para ello el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Andalucía, cuyo artículo 21.4 establece que, “por razones de confesionalidad y con autorización del Ayuntamiento, podrá eximirse del uso de féretro para enterramiento, siempre que no exista riesgo sanitario”.

“Por tanto, no hay obstáculo técnico ni medioambiental —afirman—, sino una falta de voluntad política para aplicar la legislación sobre libertad religiosa y cooperación con las confesiones minoritarias.”

Respecto a la resolución del TSJA, la comunidad islámica Al Rahmah subraya que la sentencia “se centra en cuestiones de procedimiento y no cuestiona la legitimidad de la petición planteada”.

Aunque el tribunal no aprecia vulneración de derechos fundamentales, la organización recuerda que otros tribunales en España sí han reconocido esa dimensión en casos análogos. Por ello, Al Rahmah analiza la interposición de un recurso de casación ante el Supremo, “reafirmando su compromiso con la vía legal y el respeto institucional”.

“Queremos despedir a nuestros seres queridos en nuestra ciudad”

El presidente de la comunidad, Mohamed El Kammas El Moqadem, ha resumido el objetivo de la reclamación: “Nuestra intención no es otra que ejercer un derecho legítimo, reconocido por la ley y por el principio de igualdad. Queremos que los ciudadanos musulmanes de Algeciras puedan despedir a sus seres queridos conforme a su fe, en el mismo cementerio municipal que pertenece a todos”.

Desde Al Rahmah recuerdan que la falta de parcelas habilitadas para musulmanes en los cementerios municipales de Algeciras obliga actualmente a muchas familias a trasladar a sus fallecidos a otras localidades, lo que supone un “grave perjuicio emocional, logístico y económico” para una parte significativa de la población local.