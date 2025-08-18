Apenas 20 denuncias en una semana con 73.000 controles de velocidad en Algeciras

La última camapaña de controles de velocidad realizada durante la primera semana de este mes por la Policía Local de Algeciras en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha saldado sólo con 20 denuncias por exceso de velocidad después de 73.017 mediciones, lo que supone tan solo el 0,027% del total de controles.

En esta cifra de verificaciones se encuentran las realizadas por los radares fijos ubicados en distintos puntos del término municipal, como las efectuadas por el equipo móvil cedido por la DGT. El primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, ha sido el encargado de dar a conocer los resultados de esta última campaña, que coincidía con los últimos compases de la fase de salida de la Operación Paso del Estrecho, con un alto volumen de vehículos circulando por la ciudad y sus accesos.

Muñoz ha destacado la importancia que tiene la realización de este tipo de campañas, que cuentan con un carácter "eminentemente preventivo", al tiempo que indica que los datos obtenidos en estos controles “evidencian la masiva concienciación de los conductores que circulan por Algeciras sobre la necesidad de respetar los límites de velocidad establecidos”.