Bomberos del parque de Algeciras han sofocado esta madrugada el incendio declarado en una zona verde y cañaveral ubicado junto a la Urbanización Makasar, en primera línea de la playa de El Rinconcillo.

El fuego se originó en la zona verde del terraplén que salva el desnivel entre las urbanizaciones del entorno de la playa de La Concha y el arenal, justo al lado de la pasarela peatonal. Las llamas, con cierta virulencia, avanzaron rápidas hasta la llegada de los Bomberos, asistidos por unidades de la Policía Nacional y Policía Local.

La Policía Local de Algeciras ha estimado que la superficie calcinada, sin llegar a afectar a las viviendas pese a la cercanía de las llamas, ha sido de unos 2.000 metros cuadrados de pasto y cañaveral.