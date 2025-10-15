Ocio
Andrés Bolufer y Antonio López Canales repasan el medio siglo de Tría 75

El colectivo Memoria de Algeciras organiza la charla en el marco de la exposición dedicada al colectivo cultural

Antonio López Canales y Andrés Bolufer, durante la conferencia.
José Luis García Jaén, Antonio López Canales y Helmut Siesser formaron hace ahora 50 años un colectivo cultural pionero en la ciudad de Algeciras en tiempos en los que la gestión cultural se encontraba aún relegada a un segundo plano en las prioridades políticas y de la gestión local. El resultado de la unión de sus esfuerzos fue Tría 75, una agrupación que representó una ruptura con las formas artísticas convencionales de la época y supuso un impulso fundamental para el arte contemporáneo en la ciudad.

El colectivo Memoria de Algeciras, dedicado a rescatar y dar valor al patrimonio gráfico de la ciudad, expone este mes una muestra con motivo del medio siglo de aquella aventura. Este miércoles, Antonio López Canales, el único superviviente de los tres impulsores, y el investigador Andrés Bolufer han ofrecido una confrencia sobre el legado de esta entidad.

Bolufer ha ofrecido una mirada detallada a la trayectoria del colectivo apoyado en las experiencias personales de López Canales ante el público congregado en el Centro Documental José Luis Cano. Tría 75 se convirtió en un referente de modernidad y expresión libre en plena Transición. Su legado continúa siendo un pilar del patrimonio cultural local.

