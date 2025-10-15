El PSOE reclama medidas efectivas para frenar la congestión de los juzgados del Campo de Gibraltar

La parlamentaria autonómica y secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha exigido este miércoles al consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, la puesta en marcha de medidas efectivas que permitan frenar la saturación de los juzgados del Campo de Gibraltar, que presentan un volumen de trabajo que duplica la media nacional.

Durante su intervención en la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, Arrabal ha recordado que los juzgados de Algeciras, La Línea y San Roque "llevan años soportando una carga excesiva, que además se ve agravada trimestre a trimestre". A esta sobrecarga, indica la portavoz socialista, se suma un problema estructural en algunas sedes judiciales, algunas de las cuales presentan un estado de deterioro preocupante.

La diputada socialista ha lamentado la falta de avances en la Ciudad de la Justicia de Algeciras, un proyecto prometido durante años y cuya presentación más reciente, en junio de 2025, "volvió a ser una repetición de anteriores anuncios". Según Arrabal, las obras, "en el mejor de los casos, no estarían terminadas hasta 2030". "Mientras tanto, la congestión en los juzgados seguirá aumentando y se mantiene la situación de provisionalidad de instalaciones como el Juzgado de lo Penal en Marzales, sin que se haya previsto un incremento de la plantilla de personal de la Consejería", indica.

Al término de la Comisión, Arrabal ha calificado de "vergonzoso" que el consejero haya sido incapaz de asumir compromisos o trasladar avances concretos, "limitándose a criticar al Gobierno de España en lugar de asumir las competencias de la Junta de Andalucía". La diputada ha subrayado que la situación en la región "no ha dejado de empeorar durante los ocho años de gobierno autonómico del PP, afectando especialmente al Campo de Gibraltar".