La algecireña Clara Mayo se presentará en el Florida como directora y actriz con 'Las de William'

Clara Mayo, en un instante de 'Las de William', obra que representará en el teatro Florida

"Ofelia, Julieta y Lady Macbeth. Tres suicidas despiertan, anonadas, en lo que parece el Más Allá". Así comienza la obra teatral Las de William, que se presentará el próximo domingo, 18 de enero, en el Teatro Municipal Florida de Algeciras, dentro del ciclo Uno de las Nuestros, que organiza la Asociación Cultural de Amigos del Teatro José Luis y Maru. La obra está escrita, dirigida, producida y también interpretada en uno de sus papeles por la algecireña Clara Mayo.

Las de William es un medio de expresarse como mujer, de abordar los problemas a los que se enfrenta la mujer "hoy, ayer y por desgracia posiblemente mañana", según Mayo. "Mato dos pájaros de un tiro: homenajeo las historias del bardo de Avón (Shakespeare) a la par que hago una metáfora de la experiencia femenina a través de los siglos utilizando el lenguaje universal de la comedia", explica la autora.

La algecireña encontró en los tres personajes teatrales de Shakespeare "una soledad insoportable, por eso me lancé a escribir la obra, para dotar a mis tres protagonistas de compañía". "A excepción de Julieta, que tiene a su ama como un referente materno además de cómplice, ninguna de ellas interactúa con una sola mujer a lo largo de sus respectivas obras. He encontrado subtextos muy interesantes que merecen la pena ser subrayados para elevar sus perspectivas para que se haga una especie de justicia poética", afirma.

Lara Grados, Clara Mayo y Marta Ocaña, en 'Las de William'. / Santi Ledo

Mayo empezó con trece años en el aula de teatro de José Luis Muñoz y Eugenia Ferrera de Castro (Pepe Luis y Maru). Tras graduarse en Periodismo en la Universidad de Sevilla, retomó su formación teatral en las escuelas Dos Lunas, de interpretación, y Piermario Salerno, de teatro gestual, además de estudiar doblaje y locución. Trabajó como actriz de doblaje ocho años en Recordings Words, en Sevilla, y a los veinticinco años de edad decidió profesionalizarse actoralmente estudiando el grado de Interpretación en la Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla.

Ha completado su formación estudiando interpretación ante la cámara, en el Laboratorio Humanology, en teatro burlesque, en la escuela Kalamana, y en improvisación, en Improductivos Teatro, además de participar en varios talleres monográficos impartidos por profesionales.

"Dicen que una no es profeta en su tierra, pero espero que la obra guste mucho a mis paisanos, especialmente a mi antigua profesora, Maru"

Mayo intérpretó su primer papel a los tres años, cuando ni siquiera sabía leer. "Hice de presentadora en una mini representación en la guardería, El Gran Circo Infantil. Tendría unas cinco frases, mi madre me las repetía y yo las memorizaba. Me gustó tanto la experiencia que creo que desde ahí supe que no iba a poder vivir sin actuar asiduamente", confiesa.

Tiene "una ilusión enorme" por representar en su ciudad, Algeciras. "Dicen que una no es profeta en su tierra, pero espero que la obra guste mucho a mis paisanos, especialmente a mi antigua profesora, Maru". Será su primera vez en el teatro Florida. Antes ya había actuado en otras salas más pequeñas de la ciudad.

Junto a Clara Mayo actuarán Marta Ocaña y Lara Grados. Será la segunda representación dentro del segundo ciclo Uno de los nuestros, que abrió Farah Hamed a finales de noviembre de 2025 con Seguramente vendrán mañana.