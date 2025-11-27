"Que treinta profesionales hayan salido del aula de teatro José Luis y Maru es por cosas muy concretas"

La actriz Farah Hamed nació en Tetuán (Marruecos), pero la vida diplomática de su padre la trajo hasta Algeciras. En esta ciudad vivió su juventud, y se educó en el aula de teatro que dirigía José Luis Muñoz. Volverá a pisar las tablas del teatro Florida el próximo día 30, como una de las actrices de Seguramente vendrán mañana, obra que abrirá la segunda edición de Uno de los nuestros, un ciclo de representaciones organizadas por la Asociación Cultural de Amigos del Teatro Pepe Luis y Maru, que volverá a traer hasta Algeciras a personas cuya formación teatral se forjó en la escuela de quienes fueron miembros del famoso Teatro Estudio Lebrijano.

Además de actriz, es autora y directora de teatro y cortometrajista. Se formó, tras su paso por Algeciras, en el Estudio para el Actor Nancy Tuñón, en Barcelona, y con el coach americano Jack Waltzer, miembro del Actors Studio. También estudió dirección en la Escuela de Artes Escénicas de Granada.

Fue nominada por la academia de cine española al Goya como Mejor Actriz Revelación 2009 por su participación en Retorno a Hansala, película dirigida por Chus Gutiérrez que fue rodada en buena parte en lugares algecireños. Suma diecisiete películas, además de series de televisión y obras teatrales. Ha formado parte de varias producciones en Bollywood (India).

Pregunta.¿Todo empezó con Don Juan Tenorio?

Respuesta.Sí, efectivamente, todo empezó con Juan Tenorio. En el aula de teatro de José Luis hicieron esa obra y se representó. Yo estaba estudiando en el Isla Verde y fui con mi profe de literatura a verla. Y claro, yo vi ahí a un compañero que hacía del Capitán Centella, subía encima de la mesa, hacía ahí de todo. Y dije, mira, hace teatro. Y ahí con el aula, claro, una suerte.

P.¿Qué recuerda de toda esa época?

R.Recuerdo todo lo que aprendía dentro del aula, literatura, historia, historia del teatro, autores y conocimiento también de vestuario. Tener ya en cuenta el vestuario, el compañerismo, que todos éramos una pequeña familia, eso Maru y Pepe lo hacían divinamente. Es una suerte haber empezado haciendo teatro con personas tan increíbles, porque realmente a veces uno no sabe lo que tiene en valor en Algeciras, por toda la labor que ellos han hecho. Venían del Teatro Lebrijano, dos profesionales como la copa de un pino.

P.¿Desde entonces no ha vuelto a pisar las tablas del Florida?

R.Pues no. Algeciras se resiste. Gracias a la asociación que para nosotros, con el programa Uno de los Nuestros, emocionalmente es un viaje precioso. También es una oportunidad para que el público algecireño vea el trabajo que están desempeñando sus artistas. Realmente es impresionante que hoy en día casi más de treinta profesionales hayan salido del aula de teatro. Eso no es una cosa muy común y se debe a unas cosas muy concretas. Pienso que es importante que el Ayuntamiento de Algeciras debería estar muy implicado con esto, seguir trabajando en conjunto porque es la cultura de su pueblo.

P.Retorno a Hansala también le unió a esta ciudad

R.Mi primera peli protagonista total. Cuando estaban haciendo las localizaciones, también estaban dando un perfil muy concreto de una actriz para ese personaje. Y José Luis Muñoz lo tenía muy claro. Me llamó y me animó a venir al casting no sé cuántas veces. La recuerdo con muchísimo cariño porque gracias a esa película mi trabajo se puso en el mapa y empecé a entrar en la industria.

Como dice un amigo mío, somos estrecheños

P.Este año ha estrenado su primer cortometraje como directora, Las Puertas.

R.Me enamora poder contar una historia de esa manera y quería probar si podía estar detrás de las cámaras.

P.¿Qué tal la experiencia?

R.Esto es como un bicho que te pica. Voy a volver a hacerlo. Me gustaría seguir investigando en ese camino porque el arte y sus formas son algo que todo artista necesita investigar. Dentro de la dirección y del guion me gusta mucho. Y también porque creo que hay cosas que quiero mostrar y decir.

P.¿Qué verá el espectador de Seguramente vendrán mañana?

R. Está inspirado en Esperando a Godot. De hecho, tenemos en común un árbol y estamos en una eterna espera, una espera muy emocional. Es un trabajo muy comprometido y en el que tenéis a dos actrices que están dándolo todo en escena constantemente. Yo tengo un personaje totalmente fuera de lo que normalmente la gente me ha visto. Hay una dirección impecable, unas luces y una escenografía muy bonita que van a llenar Florida de mucha belleza. Siento mucha emoción por volver a pisar el Florida.

P.¿Qué queda de esa Farah que devoraba La historia interminable?

R.Me emociona recordarlo. En el aula teníamos muchos imputs. Cuando eres adolescente pasa que estás en un momento en el que te tienes que llenar de mucho porque te estás construyendo como persona. Tener ese alimento para mí fue decisivo a la hora de conformarme como persona. El hecho de leer era lo normal. Imagínate ahora que leemos tan poco. Nosotros devorábamos libros. Sabes que somos lo mismo que éramos.

P.¿Sigue alegrándose de romper clichés?

R.Creo que somos hijos de una mezcla. Que lo más precioso que me ha pasado en la vida es ser porosa en cuanto a las culturas que me bañan, que la convivencia es necesaria. Soy hija de esa convivencia y me siento muy orgullosa. Como dice un amigo mío, nosotros somos estrecheños.

P.¿Qué diferencia percibe cuando visita ahora Algeciras?

R.Todos tenemos la nostalgia esa de ver cosas y decir ay, yo me acuerdo cuando había aquí esto, ¿no?. Recuerdo el puerto muy diferente. Obviamente, la ciudad va creciendo, pero nuestra Plaza Alta está igual. Sí echo de menos el Estadio Mirador, porque yo vivía muy cerca, y ahora es un centro comercial. Echo de menos el estadio porque era muy emocionante. Recuerdo ir a conciertos y esas cosas.