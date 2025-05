“Algeciras está bien para aprender, pero no para trabajar”: los policías huyen del destino más duro del sur

Algeciras/Algeciras se ha convertido en uno de los destinos menos deseados para los agentes de la Policía Nacional. Así lo denuncia el sindicato Jupol, mayoritario en el cuerpo, que alerta de una situación "crítica" en la comisaría de la ciudad: plazas que no se cubren, servicios al límite y una sobrecarga de trabajo que no encuentra compensación alguna. “Algeciras está bien para aprender, pero no para trabajar”, resumen los policías destinados en la frontera más compleja del sur de Europa.

Cada verano, durante la Operación Paso del Estrecho (OPE), se ofertan refuerzos para cubrir las vacaciones y atender el aumento de trabajo en uno de los principales puntos de entrada y salida del continente. Sin embargo, el año pasado apenas se cubrieron tres de las treinta plazas ofertadas. Y en el nuevo concurso de traslados —donde los agentes eligen destino en toda España— las vacantes de Algeciras vuelven a quedar sin cubrir. El motivo, según Jupol, es sencillo: “Algeciras está a cero puntos”, no puntúa como destino atractivo, y la plantilla actual se mantiene gracias a los agentes en prácticas.

El sindicato denuncia que los servicios están “siempre bajo mínimos”, con constantes dificultades para que los funcionarios puedan ejercer derechos básicos como la conciliación, los permisos o las vacaciones. En verano, incluso se retiene a los policías que piden traslado hasta que finaliza el periodo estival, una medida que no se aplica en otras comisarías del país.

La falta de recursos, una gestión local deficiente y la carga de trabajo hacen de todo el Campo de Gibraltar —y especialmente de Algeciras— un destino poco apetecible. “El Ministerio del Interior respalda esta gestión”, lamenta Jupol, pese a que ni siquiera se cubren las vacantes de mandos intermedios. En el último concurso de Inspectores, algunas plazas en Algeciras quedaron desiertas. Aun así, la Brigada de Seguridad Ciudadana de la ciudad concentra más cuadros de mando que comisarías completas de otras localidades de la provincia, lo que refleja —según el sindicato— “la brutalidad del volumen de trabajo”.

Y la situación podría agravarse: está pendiente la apertura del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), que aumentará la presión sobre una plantilla ya exhausta. Los propios mandos, aseguran desde Jupol, reconocen que el trabajo en Algeciras es “descomunal”, pero no se implementan medidas para dignificar el destino ni para reconocer su singularidad operativa.

El sindicato reclama al Ministerio del Interior que diseñe una estrategia específica para garantizar la estabilidad y atraer agentes, antes de que el déficit de personal tenga consecuencias más graves. “¿Tenemos que esperar a que ocurra una tragedia para que se active la maquinaria?”, se preguntan a través de un comunicado.