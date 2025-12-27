José Ignacio Landaluce denuncia un nuevo retraso de más de dos horas y media en el tren de Madrid a Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha denunciado este sábado el nuevo y grave retraso sufrido por el tren que conecta Madrid con Algeciras, una incidencia que ha provocado una demora acumulada superior a las dos horas y media y que, según ha señalado, vuelve a evidenciar la precaria situación de las comunicaciones ferroviarias en el Campo de Gibraltar.

El convoy tenía prevista su salida de la capital a las 7:20, aunque finalmente partió a las 7:45, de acuerdo con la información facilitada por Renfe, debido a problemas de señalización comunicados por Adif. A lo largo del trayecto, el tren llegó incluso a detenerse en mitad de la vía, lo que provocó que alcanzara Antequera con un retraso tan significativo que los pasajeros perdieron el enlace que los comunica con Algeciras.

Como consecuencia de esta incidencia, el tren de enlace, que debía llegar inicialmente a las 10:50, no lo hizo hasta las 12:14, incrementando aún más el perjuicio para los usuarios y prolongando una jornada marcada por la incertidumbre y las molestias.

“El Campo de Gibraltar no puede seguir soportando día tras día este tipo de incidencias. No es de recibo que los ciudadanos sufran retrasos constantes, pérdidas de enlaces y una absoluta falta de fiabilidad en un servicio público esencial”, ha manifestado Landaluce, siempre muy crítico con la situación.

El alcalde ha destacado además que estos problemas se producen en fechas especialmente sensibles, en plena época de desplazamientos por las fiestas navideñas, cuando muchos viajeros se trasladan para visitar a sus familias. “Estos retrasos agravan el malestar y la frustración de quienes solo quieren llegar a su destino con normalidad”, ha añadido.

Por último, Landaluce ha reclamado nuevamente a las administraciones competentes “soluciones urgentes, inversiones reales y un compromiso firme con una conexión ferroviaria digna para Algeciras y todo el Campo de Gibraltar”, recordando que la situación actual supone un agravio comparativo con otros territorios y un serio obstáculo para el desarrollo social y económico de la comarca.