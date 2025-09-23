Activados los cortes de tráfico en la entrada a Algeciras desde Tarifa por las obras del Acceso Sur

La constructora Obrascon Huarte Laín, encargada del proyecto del Acceso Sur a Algeciras, aplica desde este martes nuevas restricciones de tráfico en la entrada a Algeciras desde Tarifa.

Para ejecutar la capa de suelocemento que constituye la base del firme del eje 1 del tramo es necesario cortar la circulación en uno de los carriles de la N-340, sentido Algeciras, entre los kilómetros 101 y 102 que se corresponden aproximadamente con el tramo en torno a Los Pastores. Uno de los dos carriles permanecerá de lunes a viernes reservado para los camiones que transportarán el material de obras desde la planta de fabricación hasta el lugar de extendido.

Estas restricciones se aplicarán entre las 9:00 y las 13:00; no obstante durante la primera jornada se han producido retenciones (como a diario) en la entrada a Algeciras incluso antes de aplicarse el corte del carril. La medida se prolongará entre semana al menos hasta el 17 de octubre.

El proyecto del Acceso Sur a Algeciras alcanzó a mediados del mes pasado los tres años de ejecución, siendo este el plazo inicialmente previsto (36 meses). Las obras de construcción de un nuevo acceso a la ciudad y a las instalaciones portuarias, considerado fundamental no sólo para el desarrollo de la ciudad, sino también para mejorar la seguridad viaria, comenzaron a mediados de julio de 2022 y entonces el departamento estatal de infraestructuras anunció un periodo de obras de tres años exactos.

Transportes no ha anunciado formalmente una ampliación del periodo de ejecución previsto. Tampoco ha informado de ello ni del estado de las obras a tres consultas por escrito formuladas por Europa Sur en los meses de junio, agosto y septiembre.