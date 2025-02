El abogado de Sito Miñanco acusa a la Policía de usar "pruebas falsas" y solicita la nulidad del juicio contra el narcotraficante

Algeciras/El abogado defensor de José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, ha solicitado la nulidad del proceso judicial contra su cliente durante la sesión celebrada este jueves en la Audiencia Nacional. El letrado, Jacobo Teijelo, argumenta que las pruebas presentadas por la Fiscalía se basan en escuchas telefónicas manipuladas y sistemas de grabación que permitían la edición de los audios.

Teijelo ha señalado que los sistemas utilizados para interceptar las comunicaciones de la supuesta organización criminal generaban archivos de audio que podían ser "editados y recortados". A diferencia del sistema estandarizado Sitel, que es de solo lectura, los sistemas empleados en este caso permitían alteraciones en las grabaciones. El abogado ha enfatizado que una de las escuchas clave fue manipulada, presentando "pruebas falsas" ante el tribunal.

La defensa sostiene que toda la acusación de la Fiscalía se fundamenta en estas escuchas, realizadas durante tres meses en el marco de la Operación Mito, que culminó con la incautación de casi cuatro toneladas de cocaína destinadas a ser introducidas en España. Sin embargo, Teijelo ha cuestionado la solidez de estas pruebas, indicando que una de las grabaciones cruciales, en la que una de las acusadas supuestamente proporcionaba coordenadas, está incompleta y "falta un trozo de conversación". Según el abogado, esta manipulación se realizó para aparentar que se dictaban las coordenadas del barco Thoran, que transportaba la droga, cuando en realidad no era así.

Además, Teijelo ha acusado a los investigadores de ocultar información relevante al tribunal para reforzar su tesis acusatoria. Criticó el uso del sistema italiano Egovox Innova, describiéndolo como el "top manta de las escuchas". Señaló que la cúpula policial de la época del gobierno de Mariano Rajoy fue responsable de la implementación de este sistema no estandarizado, y recordó que dicha cúpula enfrenta actualmente un juicio en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen.

En respuesta, el presidente de la Sala, el magistrado Alfonso Guevara, interrumpió la exposición de Teijelo, advirtiéndole que no se desviara del tema principal. Guevara enfatizó que el juicio no se centraría en figuras políticas como Rajoy y que no se permitiría que el proceso se convirtiera en una plataforma para acusaciones políticas.

Teijelo concluyó su intervención afirmando que la operación policial contra Sito Miñanco fue una "pura operación de propaganda" en un momento político en el que el Ministerio necesitaba éxitos para justificar su gestión y mejorar su imagen pública. Según el abogado, el nombre de Mito fue apropiado, ya que "los mitos mitifican a las personas que los vencen".

Antecedentes

Previamente, Sito Miñanco negó en el juicio de la Operación Mito haber intentado introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína en 2017 y haber blanqueado dinero a través de diversas empresas. La Audiencia Nacional inició el 11 de febrero la declaración de los 45 acusados, entre ellos Miñanco, para quien la Fiscalía solicita 31 años y seis meses de prisión por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Miñanco declaró: "Soy totalmente inocente", calificando de "mentira" el escrito de acusación de la Fiscalía. Aseguró que en la época de los hechos se dedicaba a gestionar aparcamientos y vender teléfonos móviles encriptados, embarcaciones y motores. Residiendo en Algeciras mientras cumplía una sentencia anterior en régimen abierto, explicó que sus desplazamientos se debían a actividades laborales legítimas y no a la preparación de operaciones de narcotráfico.

Además, mencionó que vendía teléfonos encriptados junto al holandés Raymond V.R., otro de los acusados, obteniendo ingresos significativos. También comercializaba motores fueraborda y embarcaciones semirrígidas destinadas, según él, a la pesca submarina, el avistamiento de ballenas y delfines, o al abastecimiento de otros barcos, negando cualquier relación con el narcotráfico.