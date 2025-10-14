Abdellah Bidou, nuevo cónsul general de Marruecos en Algeciras

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha recibido este martes en la Casa Consistorial a Abdellah Bidou, nuevo cónsul general del Reino de Marruecos en Algeciras, en la que ha sido su primera visita institucional desde que asumió el cargo.

Durante el encuentro, celebrado en un clima de cordialidad, Landaluce ha felicitado al diplomático por su nombramiento y ha destacado la importancia de la relación entre ambas orillas del Estrecho.

“Es un placer darle la bienvenida a nuestra ciudad y tenerle con nosotros en esta nueva etapa”, afirmó el regidor, quien subrayó la necesidad de “seguir trabajando de forma conjunta para fortalecer los lazos de cooperación y entendimiento mutuo que existen entre España y Marruecos, y muy especialmente entre nuestras respectivas comunidades en el Campo de Gibraltar”.

Abdellah Bidou sucede en el cargo a Driss Soussi, que ocupaba el Consulado General desde octubre de 2023. El nuevo representante diplomático llega a Algeciras con una amplia trayectoria consular, tras haber ejercido como cónsul en las Islas Baleares y anteriormente en Barcelona, dos destinos donde impulsó numerosas iniciativas de carácter cultural y social dirigidas a la comunidad marroquí.

Bidou ha mostrado su intención de reforzar la cooperación institucional y promover la imagen de Marruecos en la zona, así como de visibilizar la aportación de los ciudadanos marroquíes al desarrollo económico y social del área.

La relación entre Algeciras y el Consulado de Marruecos es especialmente estrecha por el flujo constante de viajeros, trabajadores y familias que cruzan el Estrecho a diario, y por el papel clave del puerto algecireño en la conexión marítima entre ambos países.