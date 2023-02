Trenio Liberal en Algeciras: Creación de los cuatro distritos electorales de Algeciras

De regreso al siempre difícil reparto de tierras para, con buen criterio político y mal abuso ciudadano, fomentar la agricultura “se abrió Expediente promovido por el Ayuntamiento de Algeciras acerca de si deben ser considerados con derechos al repartimiento de tierras por premio patriótico, los individuos pertenecientes al extinguido Cuerpo de la Milicia Urbana de aquel Campo; y mediante que, según lo informado por el mismo Ayuntamiento, con fecha trece del corriente, no se hallan comprehendidos en la clase ni con las circunstancias que designan los decretos; se acuerda declararlos sin derechos ni opción al reparto”.

La sangría de “patrióticas y premiadas peticiones” era directamente proporcional a la cascada de “justas negaciones”. Y puestos a pedir, hasta el clero procede como los demás, según instancia ya recogida en anteriores capítulos y ahora resueltas: “El Ayuntamiento de Algeciras evacuado el informe que se le pidió en la instancia del Presbítero Dn Bartolomé del Pino y Guerrero, sobre que se le conceda una suerte de tierra en el reparto de aquel término por haberse inutilizado en la asistencia de los militares enfermos en el Hospital de Baeza, durante la guerra de la independencia manifiesta que el servicio que alega este interesado, pertenece á la clase de hacienda por el ramo de Hospitales, y es uno de los dos puntos que Consultó el mismo Ayuntamiento, en veintidós de Octubre último, por cuyo motivo y visto este antecedente, Acordó no haber lugar a la instancia del Presbítero, mediante no hallarse en el caso que previenen los decretos”. Coincidiendo, para negar tal pretensión, la fundamentación esgrimida por las autoridades liberales provinciales para el anterior caso y el presente.

Dada la dificultad del asunto del reparto se decide desde Cádiz crear una comisión en nuestra ciudad compuesta por Lorenzo Parra y Manuel Gallardo, venidos desde la capital de la provincia, y un representante del consistorio local según: “Oficio del Sr. Vocal Dn Lorenzo Parra, de diecisiete del actual desde Algeciras; otro de aquel Ayuntamiento; y otro del Comisionado Dn Manuel Gallardo, en la misma ciudad para entender sobre el reparto de tierras, dando parte respectivamente de haberse verificado el sorteo el dieciséis de este mismo mes (Noviembre); y en su consecuencia se acordó dar al Sor Parra las más expresivas gracias por su celo en la concurrencia á estos actos con lo cual ha contribuido eficazmente á su pronta ejecución”. Cuando aún el controvertido procedimiento -incluido el sorteo- para el reparto de tierras en el término de Algeciras sigue pendiente para su finalización de ciertos flecos en su tramitación administrativa, otro asunto no aclarado competencialmente, llega hasta la mesa del Jefe Político del Partido algecireño, cuando: “Mediante oficio el Sor Gefe Superior Político, de fecha veinticuatro de Noviembre último, en que inserta otro del Sor Comandante Militar de la Provincia manifestando que en poder de un Ayuntamiento del Partido de Algeciras existen 7.200 rv procedentes de los derechos que devengan los pases á la Plaza de Gibraltar, cuya cantidad se halla á disposición de las autoridades provinciales, acordándose conteste á su señoría se sirva disponer que esta suma y las demás que se recauden por el mismo respecto, se entreguen para reinvertirlos en los fines que previene el decreto de las Cortes”. Nuevamente la falta de entendimiento entre las autoridades militares y civiles de la comarca se pone de manifiesto.

Por aquellos días en los que siguen las instituciones defendiendo sus parcelas de poder frente a la coordinación que pretende la Administración del liberal Estado, los ciudadanos de Algeciras, ajenos a tales luchas, continúan con su diario proceder y defensa de sus legítimos derechos, como así comenzó un año antes al pronunciamiento de Riego en las Cabezas de San Juan un vecino de esta ciudad: “Ante el Ilustre Ayuntamiento de Algeciras Manuel Custodio, como marido y conjunta persona de Isabel María Muñoz Espinosa, viuda de Antonio Díaz de la Serna, ante el VS con el debido respeto hace presente: Que por el año pasado de 1812 se le concedió á dicho difunto por este Ayuntamiento abrir y labrar una cantera en el sitio que llaman de Getares, la que en efecto labró mientras vivió y por su muerte es un patrimonio con el que cuenta mi consorte para alimentar a sus hijos y de consiguiente súplica en su representación, no puede dejar de mirar por ellos y tratar de documentarles esta su propiedad y por ello. Suplica a VS se sirva mandar que por el Escribano del Cabildo se le facilite y ponga á continuación testimonio de aquel permiso ó concesión y le sirva en todo tiempo y oportuno título de propiedad. Gracia que espera de la Notoria justificación de cuya vida guarde el Cielo muchos años. Algeciras á 2 de Mayo de 1819”.

Aquella instancia generó el siguiente Auto firmado por quién fuera controvertido Secretario del cabildo algecireño, y otrora -según se pudo observar en anteriores capítulos- políticamente cuestionado: “El presente Escribano del Ayuntamiento pone á continuación el testimonio que se pide ante el Alcalde Mayor de esta Ciudad que lo mando y firmo [...] Pedro Barte Ortega y Miguel Colety de la Calle. Acompañado de Decreto de 8 de Noviembre de 1812 [...] Alcalde Mayor Antonio Díaz [...] pase a la Comisión de Canteras por la determinación correspondiente. =Miciano =Gayón =Lima =Bocio =Vega. Miguel Colety de la Calle. Escribano del Cabildo (Secretario Municipal) Informe de la Comisión.= Habiendo reconocido la inscripción de la cantera [...] acompañado del Maestro de Obras de esta Ciudad Sebastián Díaz Becerra, no han observado el menor perjuicio general y daño particular en dicha Cantera y bajo amparo y protección del Ayuntamiento se le asignó en Dehesa de Ceuta [...] linda con al Norte con cantera de Francisco Suárez; Sur con la de Juan Blanca y la playa [...] cuyo terreno fue medido, enmarcado, señalado y amojonado; mediante lo cual el Ayuntamiento resolverá lo que fuese de su agrado. Algeciras á 15 de Noviembre de 1812. Ventura Fita y Nicolás Ordoñez. En 25 de noviembre de 1822”.

Una vez reafirmada la concesión municipal otorgada diez años antes por el Ayuntamiento de Algeciras a nombre del finado Dn Antonio Díaz de la Serna, su viuda Dña Ysabel María Muñoz Espinosa, procedió -coincidiendo con la finalización del segundo año del liberal trienio y según se hizo constar en el mismo expediente- a vender la cantera y terreno que heredó de su difunto esposo: “Deslindado con piedras y demás de que hoy se compone á la también vecina de esta ciudad Dña Josefa del Pozo, el terreno y cantera establecida en él por la cantidad de 720 rv en monedas de oro y plata usual y corriente”. La citada cantera, situada al norte de la ensenada de Getares (en la cercanía de la actual Comandancia de la Guardia Civil en San García), motivó que la cercana cala -a la altura de la actual calle Caballa- fuera popularmente conocida como Cala de la Cantera.

Además de la autorización para la posible venta de la cantera que fuera propiedad de Dña Ysabel María Muñoz Espinosa, y que heredó de su difunto marido, Dn Antonio Díaz de la Serna, en nuestra ciudad acontecieron otros hechos dignos de mención. Como, por ejemplo, el recurso presentado ante el escritorio del Jefe Político del Partido de Algeciras, por Dn Bartolomé del Pino hecha en Algeciras [...] obteniendo como respuesta administrativa “No ha lugar á deliberar”. Una vez negada la solicitada “gracia” por quién dijo prestó grandes servicios en el jienense hospital durante la lucha contra el francés, el Jefe Político del distrito ha de hacer frente a otros asuntos: “En consecuencia de los oficios del Gefe Político, insertando otros del Sr Comandante militar con referencia á lo que le decía el Comandante militar del Campo de Sn Roque sobre entrega de las cantidades existentes en Algeciras procedentes de los derechos que devengan los pases á Gibraltar; se acordó oficiar al Comandante militar del Campo para que dichas cantidades ingresen en Depositaría al cargo de Dn Juan José Ortíz, con quién podrá entenderse para el giro de letras y demás operaciones consiguientes, á cuyo fin y para el debido conocimiento de dicho Gefe suscriba el expresado Depositario el oficio que se le dirija”. Decisión que deja al margen del control de los ingresos generados en la frontera al representante comarcal liberal. Siguiendo en la misma línea económica, otro asunto de gran importancia para Algeciras es la relación comercial con otros puertos, como por ejemplo el que se mantiene con el de Palma de Mallorca, donde arribó procedente del fondeadero algecireño: “El jabeque Sto. Cristo, siendo el patrón Pedro Juan Ballester, con otros géneros”. Por otro lado y en el contexto del orden público, señalar que “La correspondencia que salió de la Administración general para Ronda, Sn Roque, Algeciras, Ceuta, Olvera, Pruna y Sausejo, ha sido interceptada más allá de Osuna; lo que se avisa al público para su gobierno”. Los caminos siguen estando en manos del bandolerismo y las fernandinas partidas.

A vueltas con el asunto del repartimiento de tierras: “En una exposición fechada en Sn Roque á diez y seis de este mes, pide Dn Luís Blandolin, en razón de los servicios militares que ha contraído se le incluya en el repartimiento de tierras de aquella ciudad; y teniendo antecedentes de que en el partido de Cucarrete y Jerrumbroso, término de Los Barrios quedaron algunas tierras con asignación á Militares del Campo de Gibraltar [...] Se acordó.= primero que el Ayuntamiento de Sn Roque examine si Blandolin es Licenciado.= segundo, que siéndolo disponga el Ayuntamiento de Los Barrios que esté interesado saque por sorteo una suerte de tierras de las indicadas pasando al Ayuntamiento de Algeciras una nota de la que sea con el nombre del agraciado para que lo anote en el expediente general de los de su clase.= y tercero que esta orden se comunique á los tres expresados Ayuntamientos para su respectivo cumplimiento en la parte que les toca”.

Por aquellos liberales días de repartos de tierras por todo el Partido, y en relación con la aplicación de penas establecidas en el preceptivo código aprobado el año anterior, llega hasta la mesa del Jefe del distrito lo que sigue: “Se da cuenta de un Decreto de las Cortes, fijando gastos y derechos que en lo sucesivo hande exigirse para la ejecución de las sentencias de muerte, y en su vista se acordó se circule á los Ayuntamientos cabezas de partido para que inmediatamente formen y remitan el presupuesto del costo que deba tener la construcción del Cadalso e instrumentos necesarios para la execución de dicha pena, según lo prevenido en los artículos primero y tercero”.

Y mientras los cabildos piden y remiten tan luctuosos presupuestos, un asunto obstaculiza la esencia del sistema liberal: la falta de colegios electorales. Esto plantea un problema para poner en práctica el título III del texto doceañista y denominado “De las Juntas electorales de parroquia [...] Artº 46: Las juntas de parroquia serán presididas por el gefe político ó alcalde de la ciudad, con asistencia del cura párroco para mayor solemnidad del acto [...] Artº 47: Llegada la hora de la reunión, que se hará en las Casas Consistoriales, hallándose todos los ciudadanos que hayan concurrido, pasarán á la parroquia con su presidente, y en ella se celebrará una misa solemne de Espíritu Santo por el cura párroco quién hará discurso correspondiente con las circunstancias”. La solución vendrá dada desde la Ciudad Condal cuando: “En vista de una exposición de que remite ejemplares la Diputación Provincial de Barcelona que ha dirigido a las Cortes, sobre el arreglo de la división eclesiástica, acordó la de esta Provincia expedir una circular á los Ayuntamientos de ella para que en el preciso término de un mes formen y remitan una razón o estado analítico de la división que consideren conveniente hacer de las parroquias de los Pueblos para la mayor comodidad del vecindario”. El resultado en Algeciras fue la creación de cuatro distritos electorales: San Isidro, Convento, Pósito y Caridad. Y así mientras Algeciras se cuartea electoralmente, en una ciudad llamada Verona se congregaban grandes potencias europeas para acabar con el sistema constitucional español. Las coronadas cabezas se sentían amenazadas.