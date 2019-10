El Sindicato de Justicia denuncia problemas informáticos en los juzgados comarcales

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha denunciado este jueves "los continuos problemas informáticos que sufren los juzgados del Campo de Gibraltar, precisamente ahora que abundan las noticias sobre saturación debido a los casos de narcotráfico".

El sindicato agrega que los funcionarios que prestan servicio en los juzgados de Algeciras y La Línea trabajan, desde hace meses, en unas condiciones muy penosas y, en concreto, desde el pasado día dos de octubre este problema se ha agudizado por la ralentización de todo el sistema informático y derivados.

"Los juzgados mixtos de la Línea han estado sin poder hacer uso de las aplicaciones externas como Punto Neutro y Lexnet desde el día 3 al 9 de octubre, lo que ha supuesto que el Juzgado de Guardia haya tenido que solicitar apoyo a los Juzgados de San Roque y/o Algeciras para que les consultaran en la bases de datos los antecedentes penales de los detenidos, entre otras cosas. Tampoco han podido notificar por Lexnet", ha afirmado STAJ a través de una nota firmada por Manuela Hernández, delegada del sindicato.

"Otro problema añadido es que desde hace meses no funciona el fax en la Audiencia Provincial,en los Juzgados de lo Contencioso, ni tampoco en los Juzgados de lo Penal, al parecer y según se nosha informado verbalmente ha habido un cambio de compañía telefónica y hay problemas decompatibilidad con la Junta de Andalucía así como que se quiere ampliar el ancho de banda. Esincomprensiblemque se haya mantenido inalterado pese a la creación de cuatro nuevos Juzgadosen Algeciras en los últimos tiempos (Social nº 2, Instancia 5, Instrucción nº 5 y Penal nº 5). En el Socialnº 2, ubicado en el edificio de la Audiencia Provincial desde su puesta en funcionamiento, lasaplicaciones funcionan muy lentamente", señaló Hernández.

STAJ incide en la necesidad de contar con más personal que se encargue de los problemas informáticos que surgen en el día a día: "Todo el Campo de Gibraltar cuenta con un único funcionario de Informática que asiste a todos los Juzgados; seis sedes diferentes, en tres localidades, además de la puesta en funcionamiento de dos nuevos Juzgados en Algeciras y la inminente creación a finales de este mes del Juzgado Mixto nº 5 de la Línea y el nº 3 de San Roque. Este funcionario cuenta con la asistencia ocasional de una Empresa Externa que a día de hoy no tiene ningún empleado en esta zona en apoyo del único informático que trabaja en esta zona, y que a pesar de su disponibilidad y eficiencia, es en todo caso absolutamente insuficiente".

"También denunciamos que es imposible que los Juzgados no se atasquen y funcionen medianamente si los sistemas informáticos no responden. La llegada de personal nuevo al Juzgado y que no está formado previamente en herramientas informáticas, implica que los compañeros más antiguos que se encuentran trabajando desde años, tengan que abandonar su trabajo para formar a sus nuevos compañeros, hecho éste del que debería hacerse cargo la Junta de Andalucía", afirman.

El Sindicato de Trabajadores de Administración de Justicia abunda en que el sistema está frenado por los problemas informáticos: "Ante esta situación, se está confiando todo a un ejercicio de voluntariedad y responsabilidad de los funcionarios para ocultar la caótica situación, y se sigue trabajando en cualquier condición"

"La Junta sabe que aunque sea mal y lento, la tramitación del procedimiento sigue adelante, puesto que los funcionarios están aumentando sus esfuerzos para que la Administración de Justicia funcione, a pesar de la precariedad de los instrumentos de trabajo que la Administración pone a nuestra disposición. Insistir en que se debe a la buena voluntad y responsabilidad del conjunto de los funcionarios, pero así no se puederealizar una jornada laboral en condiciones dignas. La situación actual no ha sido provocada, ni agravada por los funcionarios de Justicia, sino más bien al contrario, somos los primeros y más afectados, junto con el conjunto de los ciudadanos", indica Manuela Hernández.

"Por último diremos que nos estamos encontrando a funcionarios interinos que están trabajando desde finales de septiembre, y todavía no se les ha dado de alta en la Seguridad Social, y hay muchos que no se les ha podido regularizar su situación administrativa actual por la falta de personal en la Delegación de Justicia", finalizó.