El Sexenio Revolucionario (1868-1874): contigo, pan, dote y licencia para un edil algecireño

Y mientras los progresistas políticos de la nueva España constitucional, nacida durante el feriado -para los algecireños- mes de junio, prosiguen con su difícil búsqueda de un nuevo monarca, en nuestro término municipal acontecen otros hechos de más cercana importancia como los generados en el vecino término barreño.

Secretaría del Ayuntamiento de Los Barrios. Extracto de los acuerdos tomados por la municipalidad [...] El Ayuntamiento, en vista de una moción presentada por el Concejal D. Francisco Baylón Agramunt, acordó se estudiara los antecedentes que existen en el archivo municipal relativos al condominio que aparece entre los pueblos del Campo de Gibraltar, para el percibo por iguales partes del producto de bellotas de las majadas de montes comunes, con el objeto de conocer si los intereses de este vecindario están perjudicados, y en caso afirmativo intentar las reclamaciones oportunas.

Prosigue el documento consultado: El Regidor Síndico D. Francisco López Navarro reprodujo la moción que presentó en el Cabildo de 15 de Abril de 1868, para que se llevara á efecto el deslinde administrativo del término de esta villa con el de Algeciras, por la parte que confina con el monte de este caudal de Propios denominado Hoyo de D. Pedro, y aceptada por el Ayuntamiento acordó se remitiera á la Superioridad los antecedentes oportunos.

Al mismo tiempo que desde el cercano y hermano municipio se espera conseguir el ansiado deslinde administrativo, a nivel nacional también se procura que se produzca definitivamente el deslinde entre el antiguo régimen y el moderno y constitucional concepto de nueva nación.

Mientras tanto, y en la particular vida de los algecireños, otros hechos se sucedían: Vicente Martínez Amat, propietario y vecino de Algeciras, vendió el almacén de su propiedad sito en el popular callejón de Haurat número 3, pasaje nombrado oficialmente como calle Bilbao (pequeño acceso que sigue comunicando la calle Real o Cánovas del Castillo, con la calle Muro) y colindante con otro almacén del también industrial y de origen gibraltareño, Pedro Canepa [...] Dicho almacén lo tuvo su actual propietario por compra que hizo á Julián e Isidoro Haurat Moya el 11 de Marzo de 1866 [..] y teniendo concertada su venta con María Mensayas Pino (esta señora era la esposa de Pedro Haurat Moya, hermano de Julián e Isidoro); la venta se hizo al precio de 508 escudos que la compradora entregó al vendedor la citada cantidad a través de su cuñado Julián Haurat.

Siguiendo con la particularidad social que se daba en nuestra ciudad durante aquel festivo junio, comentar el hecho siguiente: Tomás Mosquera Leal, natural de Valledor (Asturias), de profesión arriero, de 39 años de edad y de estado casado [...] dice que en 3 de Septiembre del año último casó y contrajo su matrimonio con Josefa Ruíz Ramírez, soltera á la sazón, e hija de Pedro Ruíz, por el cual se le fueron entregados al que habla y en calidad de Dote los bienes muebles siguientes: una mesa de caoba valorada en 140 reales; 2 sillones de caoba en 288 r; 2 sillas bajas en 24 r; 12 cuadros caña dorada (marcos) en 200 r; una media luna de lo mismo en 60 r: Un par de zarcillos esmeralda en 600 r; un par de pendientes amatista y de perlas en 300 r; un par de zarcillos de topacio con columpio en 200 r; un par de zarcillos de coral abrillantado 240 r; 12 sabanas 480 r; 3 colchas de percal y cotonía 240 r; 3 vestidos de lana en 600 r; 24 camisas 492 r; 6 chaponas (blusas) de lienzo 35 r; 6 calzones de idem 175 r; un pañolón de blonda 200 r; un idem en 80 r: un ídem en 100 r; una mantita y velo en 340 r; un par de zarcillos de oro en 60 r; 20 fanegas de trigo en 1.000 r. Total 5.654 reales. Cuyos bienes recibió entonces en calidad de Dote de su dicha esposa -prosigue el documento consultado-, por el valor recibido que de común acuerdo le fue dado; y careciendo el declarante de bienes muebles [...] declara que aún la entrega de tales bienes no ha sido de presente cierta y efectiva como lo especifica en renuncia de la Ley [...] que habla del dinero no contado y los dos años que señala para la prueba del recibo [...] lo cual declara, siendo testigos los vecinos de Algeciras D. Emilio Cidrón y D. José Sánchez.

Y mientras en nuestra ciudad el vecino Mosquera Leal espera que la entrega de la dote sea “efectiva y cierta”, en mentideros, reboticas y sacristías, se sigue muy de cerca la actualidad de la, ya, constitucional España y su nueva realidad: Lo que ayer era un proyecto, una aspiración de la mayoría de los diputados, es una Ley fundamental de España. Como negación de la dinastía caída, el acto de promulgación de la Constitución ha tenido una grandísima importancia. Significa que lo que hicimos en Setiembre está bien hecho; significa que la Revolución se consolida, no obstante los esfuerzos de los partidos reaccionarios; significa, en fin, aunque no es completo sentido, la consagración de los principios proclamados en Cádiz ¿Pero responde en lo demás esta Constitución á los principios revolucionarios y á la situación verdadera del país?.

La misma crónica parlamentaria añade: Se gastaron algunos centenares de duros en músicas, enramadas y salvas, y dentro de poco de toda la ceremonia no quedará más que el dolor de pagar los gastos en el corazón de los contribuyentes. Por lo demás la minoría republicana no asistió al acto. Y el juramento no fue obligatorio para ella.

Y así, con la esperanza de los más y cierta decepción de los menos, España festeja largamente su nueva constitución al mismo tiempo que Algeciras celebra, con la cortedad de tres días, su feria. Afortunadamente, la antieconómica amenaza de impedir el desarrollo de tan esperados días, según se dispuso por la autoridad gubernativa el año anterior, pudo solucionarse como lo demuestra la sesión plenaria desarrollada dos meses antes del inicio de los festejos, como se ha recogido en un anterior capítulo, disponiéndose: Que el producto de las corridas de toros de la feria de 1869 se destinarán a la redención (quintas) de los mozos de la localidad.

También y por aquellas taurinas jornadas, nuestra ciudad se vio visitada por la diosa fortuna, cuando: En el sorteo de lotería celebrado hoy (14 de junio de 1869), han salido agraciados con los premios mayores los números siguientes: Número 5976. Premios Escudos 4.000. Administración de Algeciras.

Al mismo tiempo que nuestros paisanos tocados por la caprichosa Tyche (diosa de la fortuna) disfrutan de su premio, otros vecinos de nuestra ciudad prefieren optar por el camino del administrativo procedimiento de la subasta para aumentar su patrimonio: Junta provincial de ventas y bienes nacionales de Cádiz. La Junta superior de Ventas, se ha servido aprobar los remates de las fincas que á continuación se expresan [...] Número 150 del inventario. Una casa sita en la ciudad de Algeciras, calle de Tarifa número 20, procedente del Estado, adjudicada á favor de D. Ramón García Romero, vecino y rematante en Algeciras [...] por la cantidad de 2.328 escudos 480 milésimas.

Y como cada cual asegura su económico futuro, también el Estado planifica el suyo. En aquel momento la situación era la que sigue: tras la aprobación de la Carta Magna había que proceder al nombramiento de Serrano para ocupar la tan necesaria Regencia -hasta entonces ejercía como Presidente del Ejecutivo-, este cambio haría posible que Juan Prim se encargara de la presidencia del Consejo de Ministros.

La cercanía del verano y el traslado de los padres de la patria a sus lugares de recreo y baños de mar hacía poco viable la posible presentación de un candidato para ocupar el vacante trono; así que a mediados del feriado mes algecireño, Serrano fue nombrado Regente del Reino bajo la sombra de la interinidad. Prim, por su parte, siguiendo el guión establecido, fue nombrado presidente del Consejo, y reservándose así mismo la cartera de Guerra.

En la más humilde actualidad de la política algecireña y de un modo mucho menos complejo, proseguía la alcaldía en manos del progresista Manuel Juliá, contando con una gran influencia republicana en su municipal gobierno. También y por aquella fechas de mediados de junio, concretamente el día 14, se constituye en Algeciras el llamado Comité Republicano Federal, que sería presidido por Enrique de Guzmán, considerándose el acto como importante manifestación al contar con la presencia y participación de 1.400 afiliados y simpatizantes. Días antes del republicano encuentro, el segundo alcalde de Algeciras, Guerrero Fontanilla, enviará un oficio al Gobernador Civil, cuya respuesta sería la que sigue: En vista de otra comunicación del Sr. Gobernador, de fecha 7 de junio último que participa haber concedido dos meses de licencia al Alcalde 2º de Algeciras D. Francisco Guerrero Fontanilla.

En otro orden de asunto y en plena efervescencia republicana local, se produce el siguiente hecho: La barquilla auxiliar del falucho Golondrina, de la sección de guardacostas de Algeciras, aprehendió en la noche del 30, próximo pasado en aguas de Estepona, una barquilla con 22 bultos de tabaco. La escampavía Chispa, de la misma sección, aprenhendió en la noche del 1º del actual en los arrecifes de Punta Carnero un bote con cuatro bultos de tabaco [...] El bote del pontón Algeciras de aquella sección aprehendió en aguas de aquel puerto la noche del 6 un cachuco conteniendo 12 bultos de dicho artículo. La escampavía Chispa, de la referida sección, aprehendió en la noche del 8 en aguas de aquella bahía un falucho con 17 bultos de tabaco. La misma escampavía en la noche del 10 aprehendió sobre los arrecifes de Punta Carnero una barquilla con 10 bultos también de tabaco.

Mientras las diferentes embarcaciones destinadas a la sección de Algeciras cumplen con su obligación, un grazalemeño encuentra en la persona de un algecireño la confianza necesaria para que este cumpla la suya, y resolver su particular misión: El empleado cesante D. Manuel Bocanegra y Jiménez, de 34 años y vecino de Grazalema [...] por fallecimiento del que fuera su padre, D. Antonio Bocanegra, recibió, junto a sus hermanos Federico, María del Carmen y María de los Dolores la propiedad de una casa sita en la algecireña calle de San Antonio y número 21 [...] Y dada la lejanía de sus propietarios y la amistad con el vecino y comerciante de esta ciudad D. Fernando Guerrero Luque [...] en su nombre asume la obligación para que realice los pagos de la contribución [...] haciendo constar que si bien la contribución venía pagándose sólo á su nombre esto es porque así se acostumbra cuando hay muchos partícipes sobre una sola propiedad.

El sexto mes del 69 que había comenzado con la aprobación de un texto constitucional llegaba a su fin con la también aprobación de una Ley de Presupuestos de ingresos para el año económico de 1869-1870, que contenía, entre otras, las bases para la reforma del Arancel; medida de gran importancia por su contenido librecambista para la siempre pobre economía de la zona del Campo de Gibraltar. Mientras la tan progresista reforma espera dejarse notar en nuestra ciudad, la crisis económica generalizada hace estragos entre los industriales y comerciantes obligados a endeudarse, tal y como le aconteció al por entonces viudo José Diez del Real y García de la Torre, quién se convirtió en deudor de Francisco España y Pardo, por la cantidad de 400 escudos, que: Aquel le pidió prestados para atender á sus negocios [...] obligándose á pagar á su acreedor dichos 400 escudos en el término de un año por razón de interés del capital en 400 escudos y 800 milésimas mensuales que ha de pagarle en fin de cada mes vencido. Existiendo el muy extendido recurso -ya recogido en la primera parte del Quijote- de acrecentar la deuda por aumentar la paga.