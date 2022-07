El Pleno de Algeciras aprobará este martes el plan para la construcción de 2.200 viviendas en el Cortijo San Bernabé

El Centro Documental José Luis Cano acoge este martes (17:00) el Pleno ordinario de julio del Ayuntamiento de Algeciras, en el que se realizará la aprobación provisional del Plan Parcial de Ordenación del Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado Cortijo de San Bernabé.

Este proyecto afecta a una superficie de más de un millón de metros cuadrados en la que serán construidas 2.200 viviendas de entre 100 y 110 metros cuadrados cada una, de las que más de la mitad (1.200) serán protegidas, al tiempo que se reservan 50 hectáreas para destinarlas a espacios libres, como zonas verdes y amplias avenidas.

Además, en el Pleno se llevará a cabo la aprobación definitiva de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021 y se dará cuenta de la Memoria Anual.

También está contemplada en el orden del día la propuesta del alcalde sobre la concesión de las Medallas de la Virgen de la Palma en su edición 2022 a la Sociedad Algecireña de Fomento (SAF), al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, así como al hostelero y ex presidente del Algeciras Cf Bernardo Marín Godoy.

También pasará por el Pleno la modificación de convenio para la gestión del servicio de tratamiento y depuración de aguas residuales de Algeciras y la explotación de la EDAR Isla Verde, así como el convenio a suscribir para la realización de actuaciones en materia hidráulica. Además se tratará la solicitud de dos proyectos conforme al Plan de Recuperación Económica-Next Generation.

Moción del PP

Entre las mociones presentadas por los diferentes grupos se encuentra una del Partido Popular para solicitar la rehabilitación del servicio suprimido por Renfe durante la pandemia y el verano, así de que se ejecuten las partidas presupuestarias necesarias para que las obras de la Algeciras-Bobadilla sea una realidad cuanto antes.

“Los usuarios de la empresa RENFE no pueden adquirir billetes con inicio o final en la estación de trenes de Algeciras, y esto hace que se produzca una pérdida económica para las empresas del sector turístico y de servicios de nuestra comarca o provincia”, explicó el secretario general del Partido Popular de Algeciras, Jacinto Muñoz Madrid.

“Celebramos que otros lugares de España reciban trenes más rápidos y, lamentamos que los que ellos disponían, llegaran a Algeciras, los llamados “trenes rana”, pero también necesitamos que se mejoren las vías férreas por parte de ADIF, y que, al igual que en Extremadura, se incluyan mejoras para los trenes de pasajeros y mercancías”.

Moción del PSOE

El PSOE de Algeciras presentará una moción para que el Ayuntamiento implante medidas para fomentar el uso del transporte público en la ciudad. Reclama que el billete de autobús sea gratuito de forma temporal y bonos para el taxi "en consonancia con las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno en España".

Los socialistas algecireños demandan en dicha moción que la empresa pública Algesa-CTA establezca "la gratuidad de los billetes de autobuses urbanos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del presente año" y también que el gobierno local habilite "un programa de bonos para el fomento del uso del servicio de taxis durante dicho periodo".

En la moción, el PSOE pedirá que el Ayuntamiento de Algeciras "inste a la Junta de Andalucía a aplicar medidas de gratuidad del transporte público terrestre, en el ámbito de sus competencias en esta materia".

"El Gobierno de España, con su presidente Pedro Sánchez al frente, ha anunciado y el Congreso de los Diputados ha respaldado una batería de medidas para proteger de la inflación a la clase media y trabajadora, asegurar un reparto justo de las cargas de la guerra y seguir modernizando nuestro país", recuerda el PSOE algecireño.

"La vida se ha encarecido, principalmente por el encadenamiento de los efectos de la pandemia del Covid-19 y la guerra de Ucrania, y este encarecimiento es muy notable en los precios de la energía y de los alimentos básicos", continúa advirtiendo el PSOE aunque, "como bien dice el presidente Sánchez, no hay que caer en el catastrofismo".

En la moción que será sometida a debate en el próximo Pleno se recuerda también que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha comprometido a abrir una línea de ayudas a las entidades locales y comunidades autónomas que reduzcan el 30% del precio de los billetes, de los abonos de transporte y títulos multiviaje del servicio de transporte colectivo terrestre.

En el texto se añade que la Junta de Andalucía, mediante el Consorcio Metropolitano de Transportes, y el Ayuntamiento algecireño, a través de Algesa-CTA, tienen la posibilidad de aplicar la reducción del precio del transporte colectivo terrestre durante el mismo periodo establecido por el Gobierno de España, es decir, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del presente año.

"Incluso este Ayuntamiento, como ya hizo en un momento puntual de la pandemia, puede establecer una línea de ayudas, en forma de bonos, para fomentar el uso de los taxis como medios de transporte colectivo", insiste el PSOE.

Moción de Ciudadanos

Los concejales del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Algeciras, Sergio Pelayo y Montse Barroso, han mantenido encuentros con sindicatos y profesionales médicos del Centro Penitenciario Botafuegos de cara a consensuar el contenido de la moción que se debatirá el próximo pleno a instancias de la formación naranja relativa a la situación de la asistencia sanitaria en la mencionada prisión.

Así, el portavoz de Cs, Sergio Pelayo, junto con Barroso, han mantenido contactos con representantes de los sindicatos Acaip-UGT y la Asociación de Trabajadores de Instituciones Penitenciarias 'Tu abandono me puede matar', así como con el subdirector médico de Botafuegos, quienes han trasladado a los concejales la situación real en la que se encuentra la asistencia sanitaria en ese centro y las posibles vías de solución.

En el texto de la moción se resume esta situación y se explica que, día de hoy, a pesar de que sobre el papel la prisión debería contar con diez facultativos, la realidad es que únicamente se cuenta con seis, lo que hace que las guardias, que deberían ser presenciales, han pasado a ser localizadas. Es decir, los enfermeros/DUE deben asumir en ocasiones la responsabilidad de actuar en situaciones graves o complicadas mientras acude al centro el médico de guardia.

La situación en cuanto al número de auxiliares de clínica no es mejor. En la actualidad hay seis en activo de un total de nueve. Entre otras obligaciones, estos profesionales se encargan del reparto de la medicación a los internos, punto extremadamente sensible en cuanto a problemas de carácter regimental, de salud y de seguridad que puede acarrear el uso inadecuado de la medicación por parte de la población reclusa (sobredosis, tráfico de psicóticos, etc.)

Otra cuestión a resaltar es la falta de un psiquiatra en la RPT. La Dirección del Centro Penitenciario tiene contratado a tiempo parcial un especialista en psiquiatría cuando casi el 40% de la población reclusa tiene algún tratamiento por enfermedad mental.

Una de las posibles vías de solución a estos problemas podría pasar, según algunos representantes de los trabajadores, por el cumplimiento de la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud sobre la transferencia a las comunidades autónomas de los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias, que dice textualmente que “los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”.

Por tanto, sería deseable que Gobierno y Junta trabajasen para suscribir un nuevo convenio de colaboración entre Ministerio del Interior y Consejería de Salud y Familias que establezca el marco adecuado para iniciar la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios, con la correspondiente asignación financiera, y las condiciones óptimas de recursos humanos y materiales que garanticen la prestación de la asistencia sanitaria penitenciaria al mismo nivel de calidad y de equidad que a los demás ciudadanos de Andalucía.

Adelante Algeciras

El grupo municipal de Adelante Algeciras lleva al Pleno una moción para instar al equipo de gobierno a que amplíe la oferta educativa de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Verdú con la disciplina de Cante Flamenco.

La formación de izquierdas recuerda que actualmente, entre otras artes, en la Escuela Municipal Sánchez Verdú se imparten las disciplinas flamencas de Baile y Toque (guitarra flamenca) pero falta la disciplina primigenia de este arte: el Cante.

“Desde Adelante Algeciras queremos hacer hincapié en la importancia de impartir Cante Flamenco, ya que no se entiende la guitarra de acompañamiento flamenco sin un cantaor o cantaora al que acompañar e, igualmente, a la hora de ejecutar el baile, éste se hace, habitualmente, al compás de un cante y una guitarra. Estas tres disciplinas se complementan y necesitan mutuamente”, indica el portavoz municipal, Javier Viso.

La confluencia de Izquierda Unida y Podemos pone como ejemplo la fiesta de fin de curso de la Escuela Sánchez Verdú, realizada en el teatro Florida el pasado 13 de junio. Durante el espectáculo se observó que los bailes que desarrollaron los alumnos y alumnas estuvieron acompañados de una reproducción musical que contenía cante y toque y para la actuación de guitarra flamenca se tuvo la suerte de contar en directo con la cantaora algecireña Mara Delgado, lo que permitió un verdadero acompañamiento al cante.

En este sentido, Adelante Algeciras subraya que la UNESCO declaró al flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2010 y que Algeciras fue el lugar de nacimiento del mayor exponente de la guitarra flamenca, Paco de Lucía. Además, el Campo de Gibraltar fue un manantial de multitud de artistas flamencos, llegando al punto de que en la segunda mitad del siglo pasado, se convirtió en visita obligada para aficionados y profesionales de este arte, donde venían a nutrirse y disfrutar del estilo y conocimiento que en la comarca se ofrecía.

“Por la defensa del flamenco, de la cultura y por volver a apostar por Algeciras como lugar de referencia flamenca creemos necesario ofertar la disciplina de Cante Flamenco en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro José María Sánchez Verdú”, concluye Viso.