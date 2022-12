El PSOE reclamará en el próximo pleno la rehabilitación integral de La Piñera

El PSOE de Algeciras presenta al pleno de este lunes, para su debate y aprobación, dos mociones de carácter urbanístico: una relativa a la necesidad de que se avance en la rehabilitación integral de La Piñera, incluyendo sus problemas de accesibilidad y urbanización, y otra en la que se reclama que se recepcionen ya de una vez, por parte del Ayuntamiento, todas esas urbanizaciones que llevan años habitadas en distintas zonas de la ciudad y que continúan sin recibir los servicios públicos necesarios, informa el grupo municipal en un comunicado.

Inversiones para La Piñera

En lo que respecta a La Piñera, en la moción que se lleva a pleno se pide que el gobierno municipal de Algeciras inste a la Junta de Andalucía a invertir en 2023, con cargo a sus programas y financiados con sus propios fondos, en un proyecto para la rehabilitación integral de este barrio. Según se indica en el texto, dicho proyecto debe incluir las viviendas de la zona antigua, la calle Andalucía y la denominada barriada 15 de Junio, permitiéndose además la actuación en el interior de los edificios.

En en la moción se recuerda que las viviendas de La Piñera lideran la clasificación de inmuebles algecireños donde se registran problemas de accesibilidad, habitabilidad y mayor pobreza energética, ya que no cuentan con aire acondicionado ni calefacción, y presentan problemas de humedad y frío.

Asimismo, se recuerda que las inversiones públicas en rehabilitación, llevadas a cabo en diferentes programas impulsados por la Junta de Andalucía en el marco de la Zona con Necesidades de Transformación Social 2014-2020 y del plan de Rehabilitación Integral de Barriadas de 2009 “cumplieron objetivos, aunque a su conclusión seguían existiendo comunidades necesitadas de intervención”.

Tal y como recordará también este lunes el concejal socialista Fernando Silva, viceportavoz del PSOE en la comisión de Urbanismo, el Partido Popular se encontró a su llegada al gobierno de la Junta con 4,1 millones de euros de financiación con cargo a la ITI para la rehabilitación de La Piñera, pero “la realidad ha sido muy distinta, tanto a la hora de la inversión real, que apenas ha superado los 2 millones de euros, como también en la transformación y mejora de los inmuebles beneficiados, que se ha quedado poco más que en la fachada”.

A este respecto, en la moción se advierte que “la decepción entre los vecinos es evidente, tanto entre quienes se han visto agraciados por la mejora de sus fachadas como quienes han visto rechazadas sus peticiones de ayuda”.

Plan para la recepción de urbanizaciones

En lo que respecta a la otra moción que se lleva a pleno, el PSOE de Algeciras reclama que el gobierno municipal de Algeciras redacte, antes del próximo 28 de febrero de 2023, un plan de medidas para la recepción de urbanizaciones en varias zonas de Algeciras y la consecuente prestación y mantenimiento de servicios públicos. La moción plantea la necesidad de que se agilice la tramitación de las recepciones en curso, y se confeccione, como parte del plan de medidas, un mapa con detalle de las urbanizaciones y zonas afectadas.

Como recuerda el edil Fernando Silva, en Algeciras existe una treintena de urbanizaciones y zonas que no han sido todavía recepcionadas por el Ayuntamiento, pese a llevar bastante tiempo construidas y habitadas, y en las que, por tanto, no se prestan los adecuados servicios públicos, esenciales para el bienestar de los residentes.

“El problema se prolonga años y años, mientras los mismos habitantes de esas urbanizaciones y zonas afrontan el pago de tasas e impuestos municipales por servicios que no reciben. Es una situación que tiene ejemplos en toda la ciudad, y que no tiene una única motivación. De hecho, hay urbanizaciones no recepcionadas parcialmente y otras por completo; promotoras liquidadas, avales no devueltos, procedimientos judiciales en trámite, e incluso una sentencia que todavía no se ha cumplido”, se enumera en el texto de la moción, en la que se hace también referencia al caso, especialmente complejo, de la urbanización Montealto.

Tras exponer detalladamente el periplo judicial en torno a esta urbanización, que supone un ejemplo evidente de la “confusa forma de proceder” del equipo de gobierno municipal, en este y otros casos, la moción del grupo socialista se insta al Ayuntamiento a tomar ya de una vez cartas en este asunto. “La administración pública no puede cerrar los ojos y postergar sine die ejercer un papel que le corresponde como garante de servicios públicos como la recogida de basuras, seguridad, alumbrado o dotación y mantenimiento de parques infantiles y de mayores. O, peor, no puede evidenciar la falta de una homogénea aplicación de criterios a la hora de recepcionar por completo o parcialmente urbanizaciones y vías”, añade.