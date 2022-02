La ejecutiva del PSOE de Algeciras tendrá a Isabel Beneroso como vicesecretaria y a Fran Fernández en Organización

La nueva comisión ejecutiva local del PSOE de Algeciras, encabezada por Rocío Arrabal como secretaria general, inicia mandato con Isabel Beneroso como vicesecretaria general y Fran Fernández como secretario de Organización. Junto a José Andrés Hoyo, como presidente, son los puestos más destacados de una ejecutiva con 41 miembros y una importante presencia femenina en los puestos más relevantes.

Entre ellos destacan los nombres de tres concejales del Ayuntamiento de Algeciras: Ana Jarillo, Francisca Pizarro y Fernando Silva, como secretarios de Política Institucional, Administración y Comunicación. Las acompaña una ex concejala y parte del núcleo crítico inicial que ha sido el germen de la candidatura que ahora ha ganado la asamblea local, María Díaz, que ocupará el puesto de secretaria de Política Municipal. Junto a Arrabal y Marín ya impulsó una propuesta alternativa a la del ya ex secretario general, Juan Lozano, en 2017.

Con tres ediles en la nueva ejecutiva se abre la incógnita de cómo puede afectar el cambio en la dirección a la organización del grupo municipal. Por el momento, aseguran fuentes socialistas, no se prevé que haya ningún cambio.

El proyecto encabezado por Arrabal, como ella misma desgranó al presentar su candidatura a la secretaría socialista, pasa por dar un nuevo impulso a la vida orgánica, dinamizando las agrupaciones, reorganizando y dando más espacio a Juventudes Socialistas, y "conectando con los vecinos en las barriadas y asociaciones". Además, remarca Arrabal, "la agrupación deberá tener una agenda propia en coordinación con los cargos institucionales", cuestiones que "ahora no están siendo una realidad". El objetivo último está fijado en las elecciones municipales de 2023, aunque por ahora no quiere aclarar si será o no candidata. No toca es la respuesta cuando es preguntada por ello.

Comisión ejecutiva local del PSOE de Algeciras

Secretaria general: Rocío Arrabal Higuera

Presidencia: José Andrés Hoyo del Moral

Vicesecretaria general: Isabel María Beneroso López

Secretaría de Organización: Francisco Fernández Marín

Política Institucional: Ana María Jarillo Rueda

Política Municipal: María Díaz Torres

Administración: Francisca Pizarro Anillo

Comunicación, Redes Sociales y Prensa: Fernando Silva López

Formación y Nuevos Afiliados: Ángel Pérez Pelayo

Atención al Militante: Cristina Garrido Moreno

Acción Electoral y Programas: Raquel Ramos Tejera

PGOU y Estrategia de Ciudad. Urbanismo: Manuel María Márquez Muñoz

Servicios sociales, Mayores y Diversidad Funcional: Virginia Jiménez Vaca

Movimientos Sociales, Voluntariado y LGTBi: Almudena Pérez Cubero

Igualdad, Inclusión y Justicia Social: Sara Lineros Álvarez

Acción Ciudadana y Barriadas: Pedro Noria Pelayo

Industria, Puerto, Comercio: Francisco José Martínez Jiménez

Agentes Sociales y Económicos: Eva Corbacho Torres

Cultura, Flamenco y Turismo: Francisco Rebolo Ramírez

Orientación Universitaria, FP y Emprendimiento: Agustín Felipe del Valle Pantojo

Educación: Sonia José Becerra Goya

Deporte: Juan Estrada Custodio

Medio Ambiente: Mustapha Mohamed Chaib

Empleo y Relaciones Laborales: Ana Rosa Muñoz Rodríguez

Memoria Histórica: Luis Manuel García López

Movilidad y Transporte: Manuel Morenete Fernández

Participación Ciudadana: Alfonso Guerrero Pérez

Campaña y Actos Públicos: Rafael González Vázquez

Sanidad: María Cristina Moreno Salas

Salud y Consumo: Julia García Romero

Datos, Análisis y Prospectiva Electoral: Alejandro José Jiménez Alguacil

Vocalías: