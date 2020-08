El PSOE de Algeciras acusa a la Junta de no hacer los PCR a tiempo a los sanitarios

El PSOE de Algeciras ha exigido a la Junta de Andalucía que se cumplan las medidas de prevención que garanticen la seguridad de los trabajadores sanitarios y de los usuarios de la sanidad pública. "No se puede tolerar que existan personas a las que se cita para realizar pruebas PCR con hasta 12 días de retraso cuando la norma indica que debe ser entre las 24 y 48 primeras horas", explica el partido.

“Los sanitarios están indefensos ya que la Junta de Andalucía no está cumpliendo con la normativa, pues no hay rastreadores suficientes, los centros están saturados sin cubrirse las vacaciones, por lo que la plantilla es escasa, y a los sanitarios que se incorporan de permisos o vacaciones no se les realizan PCR”, ha explicado el concejal socialista Daniel Moreno.

Los socialistas afrman que no se está cumpliendo con el BOJA del 16 de agosto, en el que se indica que “las personas trabajadoras que regresen de permisos y vacaciones, así como los nuevos trabajadores que se incorporen al centro, tendrán que tener realizada PCR para el Covid-19 con resultado negativo con 72 horas de antelación como máximo”. "Esta es la razón por la que el SAS ha dictado una instrucción modificando la disposición del BOJA, en la que dice que a los trabajadores que regresen de vacaciones se les realizarán prueba serológica, es decir, test rápidos, que son menos fiables", continúa el PSOE.

“No escuchamos al señor Landaluce reivindicar medidas específicas para el personal sanitario de Algeciras que tanta necesidad tenemos de reforzar la atención primaria y las necesarias inversiones en el Hospital Punta Europa tanto en personal como en medios, aún habiendo acuerdo de pleno en defensa la Sanidad Pública, que debería cumplirse. No nos sorprende su actitud débil ante el Gobierno de Moreno Bonilla”.

“Podemos adivinar el interés que tiene el gobierno de Juanma Moreno en la seguridad de los trabajadores sanitarios y los usuarios, pues con estas medidas pone en juego la salud de ambos”, ha señalado el concejal socialista, quien ha destacado además que “el laboratorio del hospital no puede asumir el análisis de estas muestras PCR, por lo que se derivan a hospitales de Málaga y Cádiz para su análisis, demorándose exageradamente los resultados y su comunicación al paciente”.