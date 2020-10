La algecireña Natalia conquista Idol Kids y logra el ticket dorado de Pantoja, Edurne y Carlos Jean

La algecireña cantó On my own, una canción de la obra de Los Miserables para la que se inspiró en la interpretación de Samantha Barks . Habían pasado unos pocos segundos del inicio de la canción cuando el público se puso en pie mientras que el jurado se quedaba sin palabras. "¿Perdona?" , era lo único que Isabel Pantoja lograba decir con la boca abierta. Cuando Natalia finalizó su actuación, el jurado también se puso en pie para ovacionarla. "Dios de mi vida", se oyó exclamar a la tonadillera, mientras Edurne se quedaba sin saber qué decir, asombrada de la voz y la capacidad interpretativa de esta alumna del colegio Salesianos.

No había lugar a dudas. Al menos no para el jurado que se deshizo en elogios. "No creo que te tengas que ir tan pronto a Broadway, primero tienes que quedarte aquí en España para disfrutarte", le pedía Isabel. "Soy de pocas palabras. Igual que soy de darle muy poco al rojo. Y tú para mí has sido oro", añadía.