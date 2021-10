Landaluce recibe al policía local que salvó la vida a un bebé: "A diario nos sentimos orgullosos"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha recibido este jueves en la Casa Consistorial a Cándido Rivera Lozano, agente de la Policía Local algecireña que el pasado martes salvó la vida de un niño de 17 meses cuando estaba a punto de morir asfixiado.

En la cita también han estado presentes el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid; el superintendente del Cuerpo, Ángel Gutiérrez, y el intendente mayor, Antonio Jesús Pérez García.

Landaluce ha felicitado a Rivera por lo que ha calificado como “una rápida y brillante intervención, que logró evitar una desgracia tal y como señalaron los profesionales sanitarios que posteriormente atendieron al pequeño”. “Si a diario nos sentimos orgullosos de todos quienes componen la Policía Local de Algeciras, actuaciones como ésta elevan esta consideración mucho más aún, máxime cuando en el caso de este agente son dos vidas de niños de corta edad las salvadas a lo largo de sus 21 años de carrera como policía, lo que demuestra no solo su formación, sino su voluntad de servicio y su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia”, destaca el primer edil.

Por su parte, el funcionario policial ha agradecido “tanto las palabras de nuestro como alcalde como las numerosas felicitaciones que me están llegando, y que me están siendo sentir abrumado, porque lo único que he hecho ha sido cumplir con mi trabajo”.