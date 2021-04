La Junta considera inviable el proyecto de la gasolinera en La Granja

La Junta de Andalucía considera inviable el controvertido proyecto de la gasolinera en la calle Mimosas de Algeciras, en la zona de La Granja. Un informe de la evaluación del impacto en la salud del proyecto, emitido por la Dirección General de Salud de la Junta en el marco de la tramitación municipal, estima que en, sus planteamientos y diseño original, la iniciativa no se considera viable.

Así consta en el estudio, al que ha tenido acceso Europa Sur, y que tiene carácter vinculante sobre la resolución que deba adoptar el Ayuntamiento de Algeciras al respecto. Además, el proyecto ha recibido numerosas alegaciones de los vecinos del entorno, agrupados en la asociación Vista Mar. También el Partido Socialista había pedido una solución a la demanda vecinal.

El documento, fechado el pasado 26 de febrero, analiza la posible repercusión de la gasolinera promovida por la sociedad Petrol&GO SL en un radio de 100 metros teniendo en cuenta aspectos como la existencia de otra estación de servicios justo en la finca colindante.

Principalmente, el estudio se centra en la existencia de viviendas en el entorno, la más cercana a cinco metros, así como una estimación de 338 vecinos residentes en el centenar de metros a la redonda contados desde el centro de la parcela. También hay dos centros infantiles a 165 y 200 metros.

La preocupación de los vecinos ante la construcción se centraba en los posibles efectos para la salud ante un previsible aumento del tráfico en esta calle, que ya soporta una importante densidad diaria de paso de vehículos. Igualmente, por el aumento de la contaminación por gases y ruidos, así como el riesgo de accidente o incendio y los accesos para servicios de emergencias.

El informe refleja que el promotor propuso, ante las quejas del entorno, la instalación de una pantalla exterior de reducción de ruido en la vivienda adyacente, así como otra pantalla vegetal en el perímetro para la reducción de ruido y la retención de compuestos orgánicos volátiles, así como una mejora del aislamiento de las viviendas cercanas. "Ninguna de estas medidas han sido positivamente valoradas por los ciudadanos", recoge el texto.

"Los principales impactos sobre determinantes de la salud que conlleva la actividad informada están asociados a la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) originados por los combustibles suministrados, que afectan al aire ambiente y al factor ruido y vibraciones, que además son los que preocupan a la población cercana. En base a la información aportada por la persona promotora en el documento de Valoración de Impacto en Salud y sus Anexos, se considera que no se dispone de información ni evidencia suficiente para asegurar que el proyecto no tendrá impactos significativos en estos factores y por tanto no se puede afirmar que no afectará significativamente a la salud de la población cercana a la instalación", reseña el informe por el que se determina no considerarlo viable en sus términos originales.