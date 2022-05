Jesús Melgar ya es Hijo Adoptivo de Algeciras

Han pasado más de dos años desde que el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras aprobara el nombramiento de Jesús Melgar como Hijo Adoptivo de la ciudad. Dicen que lo bueno se hace esperar y por fin se ha celebrado este viernes el acto de entrega de esta distinción, que el galardonado, nacido en La Estación de San Roque pero criado en Algeciras desde que tenía un año, ha agradecido con mucho cariño.

Sus compañeros y amigos no se perdieron esta cita. Entre ellos, Carlos Herrera, que se desplazó a la ciudad solo para saludar a Jesús Melgar antes de recibir el título de Hijo Adoptivo porque tenía un compromiso ineludible. Juan José Téllez, Antonio Naranjo y Goyo González, su mejor amigo y con el que coincidió como compañero de trabajo en la ciudad, también estaban entre los presentes. Sergio González Otal, que fue director de Radio Algeciras, excusó su ausencia por tener coronavirus.

Melgar se hizo esperar. A las puertas del salón de plenos le esperaban Carlos Herrera y el alcalde, José Ignacio Landaluce, con los que se fundió en sendos abrazos. Al entrar en el histórico salón, más saludos y abrazos antes de que el regidor ensalzara su trayectoria, su figura y el hecho de que siempre lleve a Algeciras por bandera.

El discurso de Jesús Melgar estuvo preñado de recuerdos de su infancia y su juventud, la Algeciras de ayer. “Estoy orgulloso, sorprendido, desbordado y agradecido, en ese orden. Estoy honradísimo de que promuevan hacer oficial algo que siento desde hace muchos años, que es ser hijo de Algeciras. Mis recuerdos más enternecedores y profundos de mi infancia están en la calle Sevilla, en la panadería la Estrella, en mi barrio de San Isidro bajo la insigne del Medinaceli, donde fui monaguillo, en el patio de recreo de Los Salesianos, en la playa de Los Ladrillos, en el parque María Cristina, donde me enamoré, en La Escalinata, en la lonja tempranera de pescado… Al fin al cabo Algeciras Mare es eso, mi madre, mi tierra, la que revivió los cuerpos de mis muertos y la que acogerá a mis gentes rebosantes de vida”, recordó el homenajeado.

“Me siendo como Ulises en su larga travesía de retorno a Ítaca. Detrás de cada travesía persiste la nostalgia de volver al hogar. Uno siempre anda buscando la forma de volver a su puerto, a su casa… Qué pedazo de complejo de Edipo que tengo encima ahora, me siento con dos madres, la mía de La Estación de San Roque y ahora, la que siempre tuve, Algeciras Mare. Siempre me he sentido algecireña por encima de este trámite. Lo he pregonado por todos los medios en los que he estado. Mis vivencias se me agolpan desde que tenia un año a esta bendita ciudad. Por eso quiero a Algeciras, por eso me gustaba y me gusta tanto el olor del río de la Miel. En el bar Los Pulpos olía su pestilencia pero para mí era un perfume. Sentía pasión por la playa de Los Ladrillos y su olor a brea y quería repetir aquellas noches en los cines de verano, como el de la calle Sevilla, con su olor a azahar y su horchata en el ambigú, el sabor de los chumbos, el sonido de la caracola paseando a la Virgen del Carmen, el sabor del pescado de la calle Munición, o más bien del pecado. Y esas noches en el Pasaje Andaluz y el Rey Chico”, relató en su discurso.

Jesús Melgar también hizo un repaso por los personajes populares de su Algeciras: la Cagancha, el Chato y la Bella, Juanillo el Zambo… Además de personas ilustres, como Fernando Ramos Argüelles, Rafael Argelés, Miguelín, Paco de Lucía, José Román o Pepe Vallecillo, su mentor. “Ahora voy a compartir honores junto a Pepe Ojeda, Paco Prieto, Sergio González Otal, José Luis Pavón o Miguelete en la nómina de hijos adoptivos de Algeciras”, recordó.

Entre los agradecimientos, el homenajeado tuvo palabras para el alcalde, Alberto Pérez de Vargas, que en un artículo publicado en Europa Sur “destapó la cuestión” y para Javier Ortega, que tomó el testigo y puso en marcha la maquinaria para que hoy se celebrara este nombramiento y posteriormente, un guateque en el hotel Reina Cristina con sus amigos y familiares. Los medios de comunicación; Lourdes, su mujer; sus hijos, Jesús, Pablo y Carlota; sus hermanos, Luisa y Dori, y sus padres, Salvador y María, también estuvieron en los agradecimiento, además de Algeciras, “esta bendita tierra tan especial ella y tan torera”. “Beso tu tierra y te lo agradezco eternamente”, finalizó.

Goyo González tomó el testigo en el atril y, muy emocionado, repasó su trayectoria en Algeciras junto a Jesús Melgar. “Nos conocimos disfrazados, buena manera para comenzar una amistad, hace más de 30 años. Con él yo me hice joven. Yo era un viejoven cuando llegué a Algeciras, un niño pijo de Madrid que no sabía adónde me habían mandado. Me recibieron en la casa de Pepe Rebolo metiéndome la lengua en la oreja. Fue Pepe Titi. Todo fue surrealista y con ese lamentó en la oreja me di cuenta de que estaba en un lugar especial, nunca mejor dicho. Este señor apareció y se convirtió en mi mejor amigo y lo sigue siendo aunque apenas nos veamos”, destacó.

El acto terminó con otro abrazo entre Melgar y González y con los asistentes en pie para escuchar el himno de Andalucía antes de celebrar este homenaje con un guateque en el hotel Reina Cristina.