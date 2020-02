Hélity ofrece al pasajero corpulento volar en el helicóptero de Ceuta si compra dos billetes

La compañía de helicópteros Hélity, que presta el servicio entre las ciudades de Algeciras y Ceuta, ha defendido este martes su actuación al plantear la aplicación de las condiciones para pasajeros corpulentos a un cliente habitual después de haber recibido quejas de otros usuarios por falta de espacio en la cabina. Este protocolo recoge la compra dos pasajes si el usuario tiene una especial corpulencia.

El cliente de Hélity Ignacio González denunció a través de Europa Sur haber sido excluido de un vuelo el pasado lunes 10 de febrero por sus dimensiones corporales, ya que mide 1,83 y pesa 130 kilos, tras más de 200 trayectos previos sin incidencias.

Según González, le cancelaron el vuelo sin que le ofrecieran alternativas. González volaba al menos dos veces en semana (lunes y viernes) para desplazarse para trabajar en Ceuta y tenía comprados otros siete pasajes para asegurarse su rutina de viajes que ha devuelto.

El consejero delegado de Hélity, Antonio Barranco, ha lamentado lo sucedido y detallado que la empresa se ha visto forzada a tomar una decisión ante las quejas de otros clientes también habituales de este medio de transporte y el mismo horario. Barranco ha remachado que González siempre tiene la posibilidad de adquirir dos billetes, ambos bonificados por ser residente en Ceuta, para garantizar tanto su confort como el de todos los pasajeros de la aeronave.

"Lo siento en el alma. Siento perder a un cliente habitual, pero todos los usuarios tienen derecho al confort", ha valorado Barranco a Europa Sur. El consejero delegado ha detallado que hasta el momento se le había eximido del protocolo hasta que las quejas han sido recurrentes.

"Durante dos años y medio le hemos acomodado sin abonar este extra que es habitual en todas las compañías y aerolíneas. González utiliza una rotación en la que hay muchos clientes habituales con su mismo perfil de viaje. El comandante ya había recibido quejas de otros usuarios habituales por falta de espacio, por lo que hemos tenido que tomar una decisión para la que existen alternativas para las necesidades este cliente", ha comentado Barranco. El trayecto entre Algeciras y Ceuta dura 7 minutos.

Barranco detalla que Ignacio González "siempre" tiene a su disposición los servicios de la compañía si adquiere dos pasajes y que en su caso ambos tendrían precio bonificado (22 euros por billete en lugar de 60). "Aplicamos la misma política que las compañías aéreas. No hay medidas estipuladas para determinar quién es una persona corpulenta, ninguna compañía pone medidas corporales", ha sostenido Barranco.

El consejero delegado de Hélity ha manifestado que, una vez tomada la decisión, trataron de comunicarla al usuario. "Yo mismo llevé el tema personalmente. Pedí que se le llamara por teléfono durante todo el día anterior. No atendió las llamadas. Y para que no se quedara sin embarcar porque para el lunes 10 ya no había plazas disponibles, se optó por enviarle un mensaje para que pudiera, al menos, tomar un barco", ha asegurado el directivo de la compañía.

"Es obvio que leyó el mensaje, porque no se presentó al embarque. No ha dejado que se le dé una explicación, lo cual lamento. El usuario ha optado por devolver los billetes cuando puede sacar el asiento extra y tenerlo igualmente bonificado, porque es una situación que Aviación Civil contempla y también subvenciona esa plaza. Estaremos encantados de atenderle si decide volver a volar con nosotros. Entiendo su enfado, no es plato de buen gusto comunicar una decisión así. Humanamente y empresarialmente no se puede hacer más", ha concluido el representante de la empresa.