Ignacio González sigue sin dar crédito al mensaje que recibió en su móvil en la noche del pasado domingo 9 de febrero. Al día siguiente, como otros tantos lunes, tenía previsto viajar desde Algeciras a Ceuta en el servicio de helicópteros de la compañía Hélity.

Para González, iba a ser una semana más que comenzaría sobrevolando el Estrecho de Gibraltar para trabajar como administrativo en la ciudad autónoma hasta el viernes, cuando volvería, también volando, hacia Algeciras para pasar el fin de semana. Así lo llevaba haciendo desde que se puso en marcha la conexión, en junio de 2017, y también con las anteriores compañías que han operado en el helipuerto de Algeciras por la rapidez del desplazamiento en comparación con el ferry.

La rutina y un historial de más de 200 vuelos se rompió al filo de las nueve de la noche de aquel domingo. Un Whatsapp enviado por un empleado de Hélity le informaba de que su pasaje para el día siguiente había sido cancelado. El motivo: González mide 1,83 y pesa 130 kilos, por lo que Hélity estimaba oportuno aplicarle desde aquel momento las restricciones para "pasajeros corpulentos" a pesar de ser un cliente habitual de la compañía, podría decirse que casi conocido de toda la plantilla.

Aquel mensaje le supuso no solo quedarse en tierra el lunes y tener que coger un ferry, sino un perjuicio bastante mayor, algo que González califica como una "discriminación", porque sostiene no le dieron alternativas y porque ya tenía comprados otros siete pasajes para las siguientes semanas. "Me siento bastante dolido, molesto y ofendido con lo sucedido. Por las formas y por los motivos", explica a Europa Sur después de haber puesto el caso en conocimiento de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua), que ya estudia su caso.

González detalla que nunca antes le habían puesto impedimentos para volar por su corpulencia en los dos años y medio como cliente habitual de la empresa. "Los helicópteros tienen las plazas contadas (entre 12 y 15) por lo que yo planificaba los viajes y compraba los billetes necesarios a un mes vista. Me llegó el mensaje con la decisión unilateral de no permitirme volar y sin darme alternativas", insiste el perjudicado.

Hélity recoge en su página web que en el caso de pasajeros corpulentos, "por razones de espacio y limitaciones propias del helicóptero, las personas muy corpulentas o de grandes dimensiones deberán notificar su condición al personal de la compañía con la antelación suficiente, la cual deberá gestionar, si esto fuese posible, la mejor de las opciones para la comodidad de dicho pasajero y del resto del pasaje".

"Si por esta circunstancia el pasajero en cuestión tuviera que contratar un asiento adicional, será informado antes de proceder al canje de la tarjeta de embarque, ofreciéndole los razonamientos oportunos. En cualquier caso, si el helicóptero no fuera completo y se pudiera acoplar, será dispensado del pago del asiento adicional", explica la aerolínea en internet.

Esto no sucedió, según González. "Solo recibí un mensaje para decirme que no me permitían volar por las quejas de algunos pasajeros, que la empresa les obligaba a tomar a rajatabla las normas para volar para pasajeros corpulentos y que se iba a establecer un procedimiento para casos como el mío que expondrían en su página web", relata el afectado. González apunta que la cláusula es "vaga y arbitraria" dado que no especifica qué se considera una persona corpulenta, por tamaño ni por peso.

"No tengo nada en contra de las personas, de los trabajadores tanto de atención al cliente como de tierra y de aire. Esto se trata de una mala decisión de algún mando, que en fallo de defecto y de forma ha indicado que se me comunique la prohibición de volar con ellos por razones espúreas. Y como todo cliente tengo derecho a conocer las posibles o eventuales restricciones que podría sufrir mi billete antes de adquirirlo, para decidir si deseo o no adquirirlo en esas condiciones o si deseo o no volar con esa compañía", agrega González.

El daño ya está hecho. El usuario sostiene que ya no tiene intención de utilizar más los servicios de Hélity. "Lo han hecho mal y creo que es una discriminación en toda regla. La compañía tendrá su versión de los hechos, pero desde luego la que me han facilitado a mí no es ni mucho menos satisfactoria", Valora.

González especifica que el miércoles 12 le devolvieron el importe del billete anulado. "Y el jueves 13 me devolvieron el resto de billetes que tenía comprados por adelantado, hasta un total de ocho tarjetas de embarque. Reclamé esa devolución el mismo lunes 10, no me pusieron ningún contratiempo cuando la política habitual de la empresa para devolver metálico o pagos en tarjeta es únicamente adquiriendo en el momento otro billete con fecha posterior. Con eso me dejan claro que no seré un pasajero bienvenido en sus vuelos en el futuro", lamenta el usuario, que ha vuelto al ferry para sus desplazamientos.

Europa Sur ha contactado con Hélity para conocer su versión sobre lo sucedido, sin obtenerla en el momento de publicarse esta información.