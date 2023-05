Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, Torra y Sito Miñanco, asume la defensa del número tres de los Castañas

Este miércoles se reanudan en Algeciras, en la sede de la Audiencia de Cádiz, las sesiones del macrojuicio en el que están acusados 131 miembros del clan los Castañas, una red liderada por Antonio Tejón y cuyos miembros están acusados por la Fiscalía Antidroga de narcotráfico, contrabando y pertenencia a banda criminal. Una de las novedades de la jornada es la entrada en escena de Gonzalo Boye Tuset como abogado de José Antonio C., considerado como número tres de la trama y que, recientemente, renunció a ser representado por su anterior letrado.

El pasado mes de abril, Boye asumió la defensa de Francisco Isco Tejón, hermano de Antonio, en otro juicio por narcotráfico en el que su cliente fue condenado por la Audiencia de Cádiz a tres años y un mes de prisión por el hallazgo en su casa de cinco kilos de hachís, aunque fue absuelto de la acusación más grave, la de pertenencia a organización criminal. En libertad provisional, Isco Tejón fue herido de un balazo en la pierna el pasado 18 de mayo en La Línea de la Concepción.

Su clientela

Boye cuenta en su carrera como abogado con clientes tan relevantes como los ex presidentes independentistas de la Generalitat Carles Puigdemont y Quim Torra, la ex consellera Clara Ponsatí o el ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez (condenado por inhabilitación). Además de a Isco Tejón, también representó al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, detenido por última vez en Algeciras en febrero de 2018.

Editor fundador de la revista satírica Mongolia, también defiende al periodista español Pablo González, colaborador de La Sexta y Público y detenido a finales de febrero pasado en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, bajo la acusación de espiar para las autoridades de Rusia.

La vista oral contra el clan de los Castañas sienta en el banquillo de los acusados a 131 miembros del clan, 69 de los cuales han admitido los delitos que se les imputaban tras alcanzar con la Fiscalía Antidroga acuerdos de conformidad de condena rebajadas. Inicialmente, el número de acusados era de 157, pero el Ministerio Público retiró las acusaciones contra 26 de ellos en la primera sesión del juicio, iniciado el pasado 10 de abril.