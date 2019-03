Gerardo Landaluce asume los retos de Manuel Morón al frente del Puerto

Gerardo Landaluce ha asumido, en su primera comparecencia pública como presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), los retos de su predecesor, Manuel Morón, con una especial incidencia en mejorar las relaciones entre el Puerto y los municipios que éste contaba entre sus objetivos no cumplidos.

"Estoy con mucha ilusión, pero también con una trayectoria, no solo a nivel personal, sino como parte de una cantera y de un equipo directivo de la Autoridad Portuaria que quiere dar continuidad a la gestión tan buena que ha hecho nuestro anterior presidente", explicó Landaluce en el acto de entrega de los premios periodísticos del Puerto algecireño, donde elogió a Morón porque "al margen de los retos conseguidos, las grandes cifras y esas cuestiones que están todavía pendientes" el ex presidente logró "crear escuela". "El presidente de la Junta de Andalucía y su equipo me han dado la oportunidad de coger el testigo y seguir desarrollando la labor que veníamos haciendo con Manolo", resumió.

Gerardo Landaluce marcó "tres ejes principales" sobre los que se desarrolle su gestión. "El primero", dijo, "está centrado en todo el sistema de competitividad". "Hablamos de infraestructuras, por tanto de ferrocarril y accesos. También de dotación de personal, que es fundamental, desde la Autoridad Portuaria propiamente dicha como en su entorno. El PIF (Puesto de Inspección Fronteriza) es fundamental. Hace unos días, cuando teníamos una reunión de trabajo con la directora general de Salud Pública, se lo esbozábamos. Para nosotros es clave no sólo la ampliación de la plantilla, sino cubrir la actual e incluso ver cómo se puede trabajar de otra manera".

El presidente de la APBA destacó también la importancia del desarrollo de la fase B (Isla Verde Exterior). "Estamos con TTI-A. Hace diez días estuve en una misión comercial apoyando su actividad en Asia, Shangai, Singapur y Seúl", recordó.

Otro gran eje es el desarrollo sostenible. Landaluce consideró que el responsable de este área, Juan Antonio Patrón, también coordinador del Puerto de Tarifa, está realizando una "magnífica labor en todos los temas de medio ambiente, como la reducción de CO2. En breve vamos a celebrar una Conferencia Internacional del Bunker, el motor que arrastra de los servicios en la Bahía, con invitados de Panamá, las Américas, Asia y Europa", subrayó.

Otra línea fundamental es para el presidente la formación, que permitirá a la APBA seguir haciendo "cantera, junto con las industrias del Campo de Gibraltar".

Gerardo Landaluce incidió especialmente en "desarrollar la integración Puerto-Ciudad". "Es un área tremendamente importante, alinear todo lo que son los intereses de los diferentes municipios del arco de la Bahía y del Puerto de Tarifa, para remar todos en la misma dirección", dijo, antes de referirse al desarrollo tecnológico como el último gran reto. "Estamos siendo referentes a nivel internacional, pero hay que profundizar. Durante la visita del viceconsejero de Presidencia, Antonio Sanz, tuvimos la oportunidad de ir hablando del Centro Innovación Logística, que es muy importante para nosotros".

La entrega de los premios periodísticos, en la estación marítima, se convirtió en un acto de reivindicación de la conexión ferroviaria mil veces reclamada y que el Puerto algecireño requiere para mantener su nivel de competitividad.

El periodista José Manuel Lupiáñez, acompañado por compañeros de Canal Sur TV, ha recogido el primer premio por el reportaje Un Tren del Pasado, emitido en el programa Los Reporteros el 2 de junio de 2018. El trabajo recorre la vía férrea Algeciras-Bobadilla y analiza en profundidad la precaria situación en la que se encuentra de la mano de los actores empresariales del Campo de Gibraltar, mostrando el contraste del crecimiento del Puerto de Algeciras con la escasez de inversiones ferroviarias en el tramo, a pesar de ser doblemente prioritario en las redes transeuropeas.

El segundo premio del certamen, repartido este año entre dos trabajos en prensa escrita, lo han recogido los periodistas Soraya Fernández, por La Ciudad que Nunca Duerme (publicado en el diario ABC el 26 de agosto de 2018); y Antonio Martínez, por El Puerto de Algeciras logra su mejor año en import/export pese al déficit ferroviario (publicado en el quincenal Transporte XXI en su edición de 1 de noviembre de 2018).

En el primer caso, Fernández radiografía las instalaciones de APMT Algeciras en el Muelle Juan Carlos I como motor económico de una comarca por la que la compañía danesa apostó hace ya 32 años. Por su parte, Martínez ofrece un completo análisis de cómo el Puerto de Algeciras crece en tráficos de importación y exportación pese al déficit ferroviario que padece.

A esta edición se han presentado 9 trabajos, tanto en formatos audiovisuales como en prensa escrita y digital, abarcando aspectos muy diversos relacionados con el Puerto de Algeciras. Las bases del concurso, fruto del convenio de colaboración que desde hace años mantienen la APBA y la APCG, establecen dos premios: el trabajo ganador recibe 1.500 euros y el clasificado en segundo lugar, 1.000 euros. En ambos casos, los premios van acompañados del correspondiente trofeo.