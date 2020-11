Comienza el juicio al terrorista del frustrado ataque en tren a París que residió en Algeciras

Durante un interrogatorio en la audiencia este lunes, El Khazzani contó, hablando en francés con dificultades porque no es una lengua que domina, que estuvo viviendo en España entre 2006 y 2014 , primero en Lavapiés, en Madrid, al que describió como "un barrio de droga". De hecho, reconoció que allí se habituó a consumir drogas y se dedicó al tráfico de estupefacientes, por lo que fue arrestado y acabo siendo condenado en 2012 en dos ocasiones, aunque no tuvo que ingresar en la cárcel.

En los ya más de cinco años de detención provisional que lleva entre rejas, El Khazzani ha variado algunos puntos de su declaración, en particular desde 2016 dijo a los investigadores que bajo las directrices del cerebro de la célula, su objetivo no era matar indiscriminadamente a los pasajeros del tren, sino a los militares estadounidenses que acabaron abortando su acción.

Pese a todo, el terrorista hirió a algunos de ellos -que se han constituido en acusación particular-, en particular a un hombre que resultó alcanzado por varios disparos en la espald a.

Clint Eastwood no será testigo

La historia de los "héroes" del Thalys, condecorados en Francia por su hazaña, dio lugar a una película dirigida por Clint Eastwood, The 15:17 to Paris, en la que los tres jóvenes estadounidenses hicieron de sí mismos. La abogada de la defensa, Sarah Mauger-Poliak, solicitó de nuevo que el famoso cineasta declarara como testigo por vídeoconferencia, sobre la base de que los tres estadounidenses no participaron en la reconstrucción judicial del atentado, pero sí lo hicieron en el filme, que se presentó como basado en hechos reales. La Fiscalía rechazó esa petición, que consideró que se basaba en "interés mediático", ya que los tres estadounidenses testificarán en el proceso. El presidente del tribunal coincidió con la Fiscalía y renunció a instar a declarar a Eastwood, de 90 años, aunque de todas formas no podrían obligarle a hacerlo.Lo que sí está más claro es que los tres amigos acudirán al juicio (programado hasta el 18 de diciembre) el jueves y el viernes próximos.