Cerdos vietnamitas en Algeciras: estos son sus riesgos y amenazas

Los cerdos vietnamitas han vuelto a la barriada de Los Pastores, en Algeciras. No se trata de una cuestión baladí, ya que conllevan una serie de riesgos y amenazas.

Su presencia en España se remonta a 2007, cuando fueron identificados los primeros ejemplares por el Ministerio de Agricultura. En Algeciras se sabe de su existencia al menos desde 2017, llegando en dos años a moverse libremente entre las barriadas de La Piñera, El Tropezón, Los Pastores y El Saladillo en busca de alimento.

El citado Ministerio describe una serie de características sobre el mamífero asiático que puede ayudar a entender la magnitud del problema que desencadenaría una hipotética expansión descontrolada. "Los cerdos vietnamitas alcanzan la madurez sexual con pocos meses de vida, y a los 2 o 3 años su peso puede rondar los 45 kg, aunque en algunos casos llegan hasta los 80 kg. Al igual que el resto de suidos, son omnívoros, quedando su dieta vinculada a la disponibilidad de los recursos. Es un animal inteligente, de olfato desarrollado y con carácter dominante y territorial. Posee una esperanza de vida de unos 15-20 años, más aún en cautividad", expone el informe.

Esta especie de cerdo está incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras elaborado por el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, donde se citan diversos riesgos y amenazas que acarrea la presencia excesiva de este tipo de cerdos en España. Desde Europa Sur se ha contactado con una profesional veterinaria especializada en animales exóticos, Leticia Joya, de la Clínica Veterinaria San García, en Algeciras, para que desarrolle cuáles son los principales peligros que pueden suponer los cerdos vietnamitas o su cruce con el jabalí, el 'cerdolí'.

El impacto en entornos urbanos

Los cerdos vietnamitas y sus híbridos tienen camadas más numerosas y frecuentes que los jabalíes y no recelan de las personas, acercándose a los núcleos urbanos y siendo a menudo atropellados en las carreteras. Para Leticia Joya este es uno de los principales problemas, ya que estos animales pueden cruzar la autovía y producir accidentes de tráfico. Por otro lado, la veterinaria algecireña señala que otro problema de una población numerosa y libre que se acerque a barrios podría suponer un riesgo para los niños, ya que son animales con cierta agresividad y con un considerable peso, llegando a alcanzar hasta los 80 kilos. "Imagina un macho en celo o una madre que defiende a sus crías, puede ser un gran problema", explica.

"Desde el punto de vista veterinario no es saludable tener una población excesiva sin controlar", explica Joya. Para esta veterinaria, las enfermedades infecciosas transmisibles a seres humanos que hay que tener más en cuenta son la sarna y el mal rojo, que pueden ser transmitidas mediante ácaros o parásitos intestinales.

Joya aclara que todo habría que verlo en su contexto. "Si la población no fuera excesiva y se mantuviera en el campo sin relacionarse con seres humanos no habría problemas. En 2019 no era el caso: yo estuve en Los Pastores y había muchos, se acercaban a la basura, era insalubre, incluso recuerdo un caso de sarna", recuerda la veterinaria.

"Lo ideal sería controlar a la población mediante chips o cualquier otro método y esterilizarlos, pero esto depende también de las autoridades y las medidas que estimen oportunas. Si, por ejemplo, se considera un riesgo para el ser humano, tienen que tomar la decisión que crean adecuada, y más si no se cuenta con un tipo de santuario específico para estos animales", razona.

En la normativa estatal y europea se menciona la necesidad de disponer de centros autorizados para recibir los animales de manos de particulares que no quieran seguir manteniéndolos, garantizando su bienestar, aunque este no parece ser el caso de los cerdos de Algeciras.

El Ministerio también señala que pueden provocar daños a cultivos y a la ganadería, así como riesgos sanitarios derivados del contacto entre especies de cerdos en granjas. Por ejemplo, las moscas y mosquitos contribuyen a la dispersión de patógenos como el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS), el virus africano de la fiebre porcina (ASF) y la bacteria Streptococcus suis, que no son transmisibles al ser humano generalmente.

Por razones epidemiológicas, el Ministerio recomienda no criarlos junto a otros cerdos, aconsejando a aquellos que los críen que los alojen al menos a 500 metros de distancia de las granjas comerciales y, si están al aire libre, contar con estrictas medidas de bioseguridad para evitar la dispersión de enfermedades.

Por su capacidad de hibridación con el jabalí, los cerdos vietnamitas pueden provocar diversos problemas ecológicos. "Los híbridos tienen camadas más numerosas y frecuentes que los jabalíes, con dos épocas de celo al año y solo cuatro meses de gestación que pueden dar de 12 a 15 lechones", señala Joya.

El Ministerio propone además que "es necesario un plan de seguimiento para determinar la distribución y abundancia actual de cerdos vietnamitas en libertad en España. Aunque esta especie todavía no parece ser abundante en nuestro entorno, experiencias previas indican la necesidad de acciones de gestión temprana, ya que cuando los animales exóticos liberados son reconocidos públicamente como un problema, a menudo es demasiado tarde para una acción efectiva debido a factores logísticos, económicos o de escala. Por otra parte, de forma más global, se debería prevenir la liberación de mascotas exóticas mediante una mayor concienciación ciudadana acerca de los riesgos que esto supone y el establecimiento de medidas más estrictas de regulación del comercio".