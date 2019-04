CGT tilda de "indigno" el plus de 500 euros para los trabajadores municipales de Algeciras

El Sindicato de CGT del Campo de Gibraltar considera que el plus de absentismo aprobado por el Pleno Municipal para los trabajadores del Ayuntamiento es "indigno porque culpabiliza a quien de verdad enferma".

Así lo afirma el sindicato en una nota de prensa en la que recuerda que el lunes 1 de abril se aprobó un complemento de productividad de 500 euros para este año y el siguiente, "con el espíritu de reducir el absentismo en el Ayuntamiento de Algeciras". "La propuesta fue planteada por el Comité de Empresa", recuerda. "Teniendo en cuenta que un presupuesto de 685.000 euros a gastar en dos años debe tener previamente un estudio riguroso sobre cuáles son los niveles de absentismo, días de ausencias, sus causas y las líneas a trabajar para reducirlo, la sección sindical de CGT presentó un escrito en el Ayuntamiento de Algeciras pidiendo este expediente, con el propósito de conocer las causas de ese absentismo", relata.

"Nuestra sindicato considera que el plus de asistencia es indigno, porque culpabiliza a quienes de verdad enferman y entendemos que una parte importante de las bajas por enfermedad están provocadas por la manera en que se gestiona el personal y organiza el trabajo en la Corporación, consecuencia del clientelismo político, sindical, corporativista que hay instaurado en el Ayuntamiento de Algeciras", continúa.

CGT asegura que "se alegrará siempre de las mejoras laborales de los trabajadores/as del Ayuntamiento", pero califica de "lamentable" que este aumento se produzca en el mes previo a las elecciones municipales y sindicales". "En vez de negociar los 685.000 euros a dos pagos puntuales en este año y el siguiente (que se darán casos en los cuales no cobre el plus quien lo merezca) podían haber destinado este dinero a ofrecer posibilidades de promoción a todos los empleados públicos que no han tenido la oportunidad de hacerlo después de muchos años de trabajo", explica.

"Una gestión de personal transparente y justa debe ser eje transversal en la política municipal, pero la realidad no es así. Los grupos políticos municipales se centran en sus 4 años y en sacar sus programas y los sindicatos con representación se contentan lamentablemente con incentivos económicos de cualquier concepto que tapan la boca a corto plazo para obtener votos y en cambio no solucionan nada a largo plazo: ni mejoran la salud laboral de los trabajadores/as, ni la justa redistribución de la productividad, importándole muy poco que la ciudadanía no reciba un servicio de calidad", manifiesta. "Mejoras salariales en la retribuciones básicas es lo que hay que forzar y no migajas electorales", concluye.