Los empleados del Ayuntamiento de Algeciras tendrán a partir de este año un plus nuevo en su nómina: un complemento de productividad ligada al bajo absentismo. El Pleno municipal ha aprobado una propuesta presentada por los sindicatos por la que los trabajadores cobrarán 500 euros por no faltar a su puesto de trabajo.

Se trata de un complemento que ya está en funcionamiento para los empleados de Recolte, Algesa o la empresa de transporte, por lo que el equipo de Gobierno considera que también era adecuado extenderlo al resto de los empleados municipales, tanto personal funcionario como laboral, con la idea de "reducir el absentismo", en un método que según se ha destacado en el Pleno ha dado muy buenos resultados en las empresas en las que se ha aplicado. Ha sido aprobado con el apoyo de todos los grupos salvo la concejal no adscrita María José Jiménez.

La idea es abonar el plus de productividad en una paga única anual junto con la nómina del mes de marzo, con un pago proporcional para los trabajadores en tiempo parcial. Se establece un tope de absentismo del 4,5% para cada trabajador para cobrar el plus, es decir, que no podrá faltar a su puesto de trabajo por encima de ese porcentaje para acceder al complemento.

Quedarán fuera del cómputo de absentismo faltas justificadas como los permisos por intervención quirúrgica, cesárea, enfermedad o accidente grave que comporte ingreso hospitalario o el fallecimiento de familiares de primer grado y hermanos. Los accidentes de trabajo no computarán tampoco, así como los permisos por realización de estudio de perfeccionamiento profesional relacionados con su puesto. Tampoco se considerarán absentismo los permisos de paternidad, maternidad y lactancia, las vacaciones, las licencias sindicales o el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. Los permisos por matrimonio o registro de pareja de hecho y las faltas de asistencia de víctimas de violencia de género no contarán para el límite. En el caso de las licencias no retribuidas, la cantidad será proporcional al tiempo de trabajo. Nada se dice de las bajas médicas por enfermedad leve, por lo que se entienden incluidas en el cálculo del absentismo laboral.

El primer pago corresponderá al año 2018, en el que se abonará proporcionalmente tras realizar el cómputo de los días de absentismo del año. En total, el Ayuntamiento de Algeciras reserva 347.000 euros (695 trabajadores) para este primer año de aplicación, mientras que para 2019 calcula 337.500 euros (675 empleados).