Exclusiva: Brisa Fenoy nos presenta su nueva canción y su primer libro, 'Amor o poder'

La cantante, compositora, modelo y escritora algecireña Brisa Fenoy está promocionando su primer libro, Amor o poder, editado por Planeta. Es todo un llamamiento a que nos reestructuremos como personas para cambiar un mundo en el que el cambio climático toma la delantera y el consumismo, explica la nueva autora, nos devora como sociedad. "Siempre envío mis mensajes a través de mis canciones y ahora quería hacerlo por escrito... ¿Por qué un libro? ¿Y por qué no? Por urgencia", señala.

Fenoy piensa que esa "reestructuración" a la que alude es posible: "Todo lo es, hasta lo imposible es posible. Se puede hacer con un autoconocimiento de uno mismo muy fuerte. Se enseña también a ser asertivo".

A la artista se le ve muy feliz por su nueva criatura de papel, con la que entiende que acaba de cumplir un objetivo importante. Pero no sabe si reincidirá como autora literaria: "¿Más libros? No lo sé. Para mí no es una propuesta literaria, es una propuesta urgente de un manifiesto".

La cantante está entusiasmada con su próximo disco, que ella misma está produciendo en su propia casa. Y su primer tema lleva precisamente el mismo título que su libro, Amor o poder. Brisa lo canta para Europa Sur en el vídeo que acompaña a esta noticia.